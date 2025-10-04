リアルサウンド映画部の編集スタッフが週替りでお届けする「週末映画館でこれ観よう！」。毎週末にオススメ映画・特集上映をご紹介。今週は、宮川が映画公式にコメントも寄せた『ワン・バトル・アフター・アナザー』をプッシュします。

参考：『ワン・バトル・アフター・アナザー』PTA史上最高ヒットで北米No.1 『鬼滅の刃』は3位に

『ブギーナイツ』『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』『インヒアレント・ヴァイス』『リコリス・ピザ』……いつも“間違いない”作品を届けてくれる数少ない映画作家、ポール・トーマス・アンダーソン（以下、PTA）。そんな彼の新作『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、これまでのPTA映画とはだいぶ趣の異なるタイプの作品だが、「これが映画だ！」と思わせてくれる興奮と感動に満ちた一作だった。

主人公はレオナルド・ディカプリオ演じる革命家のパット・カルフーン／ボブ・ファーガソン。彼が革命家として活躍していた時代から始まり、その16年後、娘のウィラ（チェイス・インフィニティ）が軍人のロックジョー（ショーン・ペン）にさらわれ、彼女を取り戻すために奔走するさまが描かれていく。

映画の冒頭、ディカプリオが画面に現れた瞬間に傑作だと確信。ボブやのちに彼と恋に落ちることになるペルフェディア（タヤナ・テイラー）らが所属する過激派左翼グループ「フレンチ75」が、変態軍人ロックジョー（ショーン・ペン）率いる軍に捕えられた移民たちを解放するために収容所を襲うシークエンスだ。バッキバキに決まった構図とジョニー・グリーンウッドによる圧巻の劇伴でテンションが爆発していくこのシークエンスだけで、映画1本分の価値がある。

シンプルなストーリーながら、登場人物はどいつもこいつも謎だらけ（ベニチオ・デル・トロ演じる「センセイ」が最高！）。それでいて162分の長尺とは思えないスピード感で、アクションもサスペンスもコメディも楽しめる“完璧な映画”だ。

間違いなくPTA映画だが、今までのどのPTA映画とも違う、真骨頂にして新境地。ビスタビジョンで撮影された本作は、PTA作品史上初めてIMAX上映が行われる。試写は通常上映だったので、全編が1.43:1の拡張アスペクト比で上映されるIMAXでも早く観たい。惜しむらくは、IMAX上映の回数が限りなく少ないこと。なんとか来週以降も続いてほしい。とにかくずっとカッコいい。それだけで最高じゃないか。

（文＝宮川翔）