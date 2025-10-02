家事をしない旦那さんに注意したら、逆ギレされることも。今回は、そんな旦那さんに仕返しした奥さんのエピソードをご紹介します。

別に頼んでないから

「結婚当初、夫は自分の服を脱ぎっぱなしで放置したり、使用済みの食器を放置したり……。私がそれを片付けるというルーティンができてしまい、腹が立ったのでちゃんと自分で片付けるように言いました。夫は『別に頼んでないから』と一言だけ。

その発言にキレた私は『頼まれてもないのに勝手に片付けてすみませんでした！』『もう二度と夫くんのものを勝手に片付けません！』と言って、夫のことに関する家事は放棄。さらに、夫が放置した使用済みの食器や使用済みの服、ゴミなどを見つけるたびに夫の部屋にぶち込みました。だって、勝手に洗ったり捨てるわけにはいかないし、でも目障りだから仕方ないですよね。

最初は意地になって耐えていた夫だったけど、さすがに懲りたようで謝ってきました。こんなに気の強い女と結婚したんだから、家事を丸投げできるわけがないのにね。反省したのか、それ以来、夫は自分で片付けをするようになりました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 「頼んでいない」というなら、自分でやってほしいですよね……。奥さんがやってくれるだろうと甘えているのはバレバレです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。