株式投資未経験だった56歳・主婦が…米国株式市場は空前のAIブームだ。６月12日、イーロン・マスク氏（55）率いるロケット打ち上げやAI開発を手がける『スペースX』がナスダック市場に新規上場すると終値は160ドル95セントと公開価格の135ドルを大きく上回り、時価総額２兆1000億ドル（340兆円）に。上場益でマスク氏は世界初の「トリリオネア（資産１兆ドル、160兆円以上）」、世界一の富豪となった。今後も生成AI・Claudeで知ら