「一本あれば安心」「今年のベストワン！」【ユニクロ】40・50代の「サマ見えパンツ」

日々のコーデで重宝するのが、一本でこなれて見える優秀パンツ。【ユニクロ】には、きれいめにもカジュアルにも対応できそうな「サマ見えパンツ」が揃っています。シルエットにこだわったデザインは、40・50代の大人女性の頼れる味方になってくれる予感。今回はこの秋おすすめしたいユニクロのパンツを、おしゃれインフルエンサーのコーデとともにご紹介します。

ブラウンで楽しむ 秋の洗練カジュアルコーデ

【ユニクロ】「クレープジャージーストレートパンツ」\2,990（税込）

ブラウンやキャメルを基調にした、大人の洗練カジュアルコーデ。ゆったりとしたトップスと上品なダークブラウンのストレートパンツを合わせることで、こなれ感漂うスタイルに仕上がっています。インフルエンサーの@mhi_7746さんも「一本あれば残暑も秋も安心」とコメントするように、シンプルなデザインのパンツは幅広いシーンで活躍してくれそう。

モノトーンで魅せるクールな大人スタイル

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

ブラック × ホワイトのモノトーン配色で仕上げた、シャープな大人スタイル。タック入りのブラックパンツがきれい見えして、コーデ全体をクールに仕上げています。ワイドシルエットで体のラインを拾いにくい一方で、ブラックパンツならではの引き締め効果にも期待。シンプルながら洗練された印象で、大人女性にぴったりな一本です。

透け感トップスで軽やかに仕上げる高見えコーデ

【ユニクロ】「ドライスウェットカーブパンツ」\3,990（税込）

透け感のあるトップスで軽やかに仕上げた、大人の高見えコーデ。パンツはスウェットながら上品見えする質感で、カジュアルに振りすぎないのが魅力。さらにカーブシルエットが「脚のラインを美しく見せる」（公式サイトより）のもポイントです。インフルエンサーの@ayakonbubuさんも「今年のベストワンだわ」と大絶賛。

ジーンズ × ジレでつくるモードカジュアル

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

ジーンズとジレを合わせた、モード感漂う大人のカジュアルスタイル。ジーンズはやわらかなカーブを描くシルエットで、極端なボリュームではないため大人女性にもなじみやすいはず。インフルエンサーの@mhi_7746さんも「美しいカーブと柔らかいはき心地が最高」とコメントしています。丈長のジレとカーブジーンズの組み合わせで、シルエットで魅せる大人の装いに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mhi_7746様、@ayakonbubu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：K.Yuka