西武・今井達也投手（２７）がポスティングシステムによる今オフの米大リーグ挑戦を視野に入れていることが２６日、関係者への取材で分かった。この日、チームは日本ハムに敗れてＣＳ出場の可能性が完全消滅。今井は代理人を通じて球団と水面下で交渉を行っており、シーズン終了後にも直接話し合いの場が持たれるもようだ。ＮＰＢ屈指の右腕を巡っては、ＭＬＢの評価も高く、球団が容認した場合には争奪戦が予想される。

レオの剛腕・今井が海を渡る可能性が出てきた。以前から強いメジャー志向を持ち、代理人を通じて球団にポスティングシステムを使った挑戦希望の意思を伝えているもよう。球団はシーズン後に直接、本人の意思を確認した上で、容認か否かの方向性を出す見通しだ。

２４年オフの契約更改ではメジャー願望について聞かれ、「プレーしている国だったり環境だったり、そういうのは気にせずに、とにかくレベルの高い投手を目指すことしか今は頭にない。今は日本のプロ野球で一番を目指すことだけを考えている」と、シーズンに集中する意向を示していた。順調にいけば来年中に国内ＦＡ権、再来年に海外ＦＡ権を取得見込み。球団は来季も今井をエース格として期待しているが、過去には森慎二（０６年）、松坂大輔（０７年）、牧田和久（１８年）、菊池雄星（１９年）のポスティングを容認した経緯もある。

２７歳と若い先発右腕への米球界の評価は極めて高い。米スポーツ専門局ＥＳＰＮは９月に「今オフＭＬＢ挑戦が見込まれる選手」の一人として挙げ「細身でありながら日本最速の先発。山本や今永という小柄な投手がＭＬＢでも活躍していることも後押し」と報道。総額２億ドル（約３００億円）を超える契約になるという声も紹介された。ポスティングとなれば西武にも多額の譲渡金が入る。

今井は作新学院３年の１６年夏の甲子園で優勝投手となり、同年ドラフト１位で西武入団。２３年に初の１０勝をマークすると、２４年には最多奪三振のタイトルを獲得。独特の脱力投法から放つ最速１６０キロの直球とスライダーを軸に、日本を代表する投手に成長した。

９年目の今季は２３登板で９勝５敗、防御率１・７７。６月１７日のＤｅＮＡ戦（横浜）では球団新の１試合１７奪三振をマークした。今季は毎試合のようにメジャースカウトが“今井詣で”を繰り返したように米国の注目度は高い。レオのエースの動向に熱視線が集まる。

◆ポスティングシステム ＮＰＢ選手が海外ＦＡ権取得前にＭＬＢに移籍する制度。所属する日本球団が容認した場合、ＮＰＢが球団からの申請を受理してＭＬＢに伝え、メジャー全３０球団に通知された翌日から４５日間、交渉が可能。申請手続き期間は１１月１日から１２月１５日まで。契約総額に応じてＭＬＢ球団から、所属の日本球団へ譲渡金が支払われる。２３歳だった昨オフにロッテから同制度でドジャースに移籍した佐々木のように、２５歳未満の場合はマイナー契約しか結べず、契約金などの総額が制限される。

◆今井 達也（いまい・たつや）１９９８年５月９日、栃木県生まれ。２７歳。作新学院では１６年夏の甲子園でエースとして５４年ぶりの優勝に導き、Ｕ―１８日本代表入り。同年ドラフト１位で西武に入団。２年目から先発に定着し、２３年から２年連続１０勝。２４年には１８７奪三振で初タイトル。１８０センチ、８０キロ。右投右打。今季年俸１億８０００万円（金額は推定）。