◇ア・リーグアストロズ-ツインズ（2026年7月1日ヒューストン）アストロズの今井達也投手（28）が1日（日本時間2日）、本拠地でのツインズ戦に先発。2回持たずに4安打、2被弾、5四球で、5失点ノックアウトとなった。初回に4番ベルに特大の中越え2ランを被弾。2回は2四球から3番クレメンスに右越え3ランを浴びた。そして次打者のベルに四球を出したところで、エスパーダ監督は渋い表情で球審に交代を告げた。制球が定まら