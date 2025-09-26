クロックス×M&M’S®の新作♡クラシック＆ベイクロッグ登場

2025年10月10日（金）、クロックスがM&M’S®とコラボレーションした新作クロッグを発売♡クラシッククロッグは9,900円（税込）、ベイクロッグは12,100円（税込）で、どちらも快適さと遊び心を兼ね備えたデザインです。さらにキャラクタージビッツ™チャーム7点セット（4,400円税込）も登場し、自分らしいスタイルを自由にカスタマイズできます♪

クラシッククロッグでM&M’S®の世界を楽しむ

M&M’S クロックス クラシック クロッグ

「M&M’S クロックス クラシック クロッグ」は、フットウェア全体にM&M’S®ミックスの総柄グラフィックを施し、クラシックとピーナッツバッグをモチーフにした4つのジビッツ™チャーム付き。

かかとのストラップにはM&M’S®ロゴのジビッツ™チャームが2つ付き、遊び心あふれる仕上がりです。サイズは22㎝～27㎝で、価格は9,900円（税込）です♡

ベイクロッグで日常にキラめきをプラス

M&M’S クロックス ベイ クロッグ

「M&M’S クロックス ベイ クロッグ」は、グリッター加工が施されたフットウェアに、アイコニックな“M”ロゴのジビッツ™チャーム26個付き。

大胆なプラットフォームヒールで程よい高さを演出し、ファッション感度の高いスタイルにぴったり。サイズは20㎝～27㎝で、価格は12,100円（税込）です。

ジビッツ™チャームで自由にカスタマイズ

M&M’S®キャラクターをモチーフにしたジビッツ™チャーム7点セットも発売（価格4,400円税込）。フットウェアに付け替えることで、お気に入りのM&M’S®フレーバーやキャラクターを自由に楽しめます。

公式オンラインストアや全国のクロックス直営店・パートナー店で購入可能です♡

※フットウェアは付属しておりません。

カラフルで楽しいM&M’S®×クロックス体験

2025年10月10日（金）より、クロックス公式オンラインストアや全国の直営店・パートナー店で、M&M’S®コラボクロッグとジビッツ™チャームが発売♡

クラシッククロッグは9,900円（税込）、ベイクロッグは12,100円（税込）、チャームは4,400円（税込）。遊び心と快適さを両立したフットウェアで、自分らしいカラフルな毎日を楽しんでください♪