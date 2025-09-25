º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¡Èµï¾ì½ê¡É¤Ë¶Ã¤¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¡¡½é¤á¤Æ¸«¤¿¸÷·Ê¤ËXÃíÌÜ¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥¢¥Ä¤¤¡×
¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÀÚ¤ê»¥¤È¤Ê¤ë¤«
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼4 D¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Î7²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢ºÇÂ®¤Ï99.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.6¥¥í¡Ë¤Ç1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï½é¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¡¢ÅÐÈÄÁ°¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ë¿·¤·¤¤»Ñ¤Ï¡ÈÈëÌ©Ê¼´ï¡É¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¤Î¥Þ¥Ã¥¥ã¥ó¤Î½éµå¤Ë99.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159.4¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤È¡¢2µå¤Ç»°ÎÝ¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£2»à¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Ð¥ë¥¬¥¹¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î99.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.6¥¥í¡Ë¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ï99.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó
160.1¥¥í¡Ë¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£1²ó13µå¤òÅê¤²¤Æ2»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢Áê¼êÂÇÀþ¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤ò¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âµÞ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¡£»î¹ç¸å¤Ë¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÅÐÈÄ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿®¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¸«¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤Èº£¸å¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÂÔµ¡¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÏ¯´õ¤¤¤ë³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«ÈëÌ©Ê¼´ï¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤è¤¤¡×¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÈÏ¯´õ¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤¤¤ë¸÷·Ê¡×¡Öº£µ¨»Ä¤ê¤Î»Å»ö¾ì¡£¤ä¤ë¤·¤«¤Í¤§¡×¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¤¤ë¤Î¤Þ¤¸¤Ç¥¢¥Ä¤¤¡×¡Ö¤ª¤ª¤ª¡¼¡ª¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÏ¯´õ¡×¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¸÷·Ê¤¬SNS¤Ç¤ÏÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë