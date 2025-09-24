この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

思春期の子育てアドバイザー・道山ケイが指南「“困った時は必ず相談して”の関係作りこそ親の役割」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルにて「【ルール無視】SNSから離れられない高校生への対応法！親の約束を守らせる唯一の方法」と題した動画が公開された。発言者は思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏。動画内で道山氏は、高校生の娘がスマホから離れられないという視聴者からの相談に答え、自身の見解と「唯一の対応法」について詳しく語った。



道山氏は「お子さんがなかなかスマホから離れられず、結果的に学力等も落ちている。さらにSNSでもいろんな人と知り合って連絡をしているとなると、やっぱり親として心配ですよね」と相談者の不安に寄り添いながら、高校生に親が介入することの難しさを指摘。その上で「困った時は相談できる関係というのを作っておく。これがめちゃくちゃ大事です」と力説した。



「親がスマホを管理するのは現実的に難しい。だからこそ“何かあった時は必ず相談してね”という関係がポイント」と道山氏は語る。SNSでのトラブルやルール違反のリスクは現実的にゼロにはできないが、「最低限のルールは伝えた上で、いざという時頼られる親子関係を築くことが何より重要」と訴えた。



具体的な対応については、「高校生のやるべきこと（1. きちんと学校に行く 2. 赤点を取らず卒業する）ができているかチェックし、万が一できていないなら適切に注意する。できている場合は“注意する”のではなく、子供が勉強のメリットを実感できるようサポートすること」「ただ勉強しろと強制しても意味はなく、子供自身が納得できる目標や夢を持つことが大切」と道山氏はアドバイス。



また、「日頃から子供の話をよく聞き、好きな料理を作る、一方的に叱らない…そんな日常的な関わりが“親に相談しやすい関係”を生む」と明かし、「困った時に“親に相談する”という選択肢がある限り、本当に危ない事態になる前に手を差し伸べられる」と結論づけた。



動画の最後は「なんで勉強しないといけないのか、勉強するメリットを一緒に見つけてあげてください」と視聴者へ温かいメッセージで締めくくっている。