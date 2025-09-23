TikTokに投稿され注目を集めているのは、静かに愛情深く毛づくろいする猫さんの様子です。「なんか覗いてごめん」と謝りたくなるほど、2匹だけの世界が生まれている光景は、記事執筆時点で14万件もの高評価がつき、「お人形さん？」「イチャイチャしてる♡」「こんな彼氏欲しい…」などの声が寄せられています。

【動画：『猫たちが静かだな』と思って部屋の中を見回してみたら…】

猫が静かだなと思ったら…

TikTokアカウント「ラブリル （@shihoriririri）」では、猫のらぶくんとりるくんの日常の様子が更新されています。

ある日、飼い主さんが「あれ？猫たちが静かだな」と思い、部屋の中を見渡したところ、ぴったり仲良く寄り添って休むらぶくんとりるくんの姿が！

りるくんはぐっすりと仰向けで熟睡しており、その姿はまるで横になる人間のようだったとか！さらに、そんなりるくんに寄り添うらぶくんは、イチャイチャ現場を見られてちょっぴり気まずそう……？

愛情を込めて毛づくろい♡

しかし、気持ちを切り替えたらぶくんは、りるくんへ愛情を込めて毛づくろいを再開！

目を瞑り、愛おしそうに毛づくろいするらぶくんに対し、りるくんも安心し切ったように眠り続けており、起きる気配はまったくありません！

その後も飼い主さんに見られていることを気にせず、夢中になって毛づくろいを続けていたというらぶくん。その光景は、あまりにもふたりの世界が出来上がっていて、飼い主さんも割って入ることができなかったのだそうですよ！

可愛すぎる尊い光景がSNSで大反響

仲良しすぎて飼い主さんでも割って入ることができないふたりのラブラブ風景は、TikTokに投稿されると多くの人から反響が！

投稿には「お人形さん？」「イチャイチャしてる♡」「こんな彼氏欲しい…」といった声が寄せられ、ふたりの仲を羨む声まで集まっています！

TikTokアカウント「ラブリル 」では、今回ご紹介した仲良しコンビ・らぶくんとりるくんの微笑ましい日常の様子が投稿されています。

一緒に行動していることの多い２匹は、抱きしめあったり毛づくろいしたりととにかくベッタリ♡猫にしては珍しいほど仲の良い２匹の様子をご覧になり、ぜひ癒しパワーをお裾分けしてもらいましょう。

らぶくん、りるくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ラブリル （@shihoriririri）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。