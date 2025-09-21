この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザー・鳥海翔氏が発表！「YouTubeでの情報発信の限界」と「お金で失敗しないために、正しい情報を得られる形」

「【重大発表】いつも動画を見てくれている皆様へ大切なお知らせがあります。」と題して、投資アドバイザー・鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネルで緊急動画を公開し、視聴者に向けて新たな書籍出版とその意義について語った。



動画冒頭、鳥海氏は「真面目に働いて、真面目に貯金をしてきた人こそ損をしてしまう現実に気づいてきたんですよ」と、お金の間違った“常識”に言及した。数多くの相談を受けてきた中で、「何が正しいのかわからないまま判断し、間違った方向に進んでしまう人が多い」と問題点を指摘している。



ファイナンシャルプランナーとしての経験を踏まえ、「貯金が正しいと信じている人ほど、実は物価上昇に負けて損してしまっている」「過度な保険加入や怪しい商品購入で苦労する人が後を絶たない」と現実を明かす。「お金で失敗しないためには、正しい情報を得る必要がある。だからこの結論にたどり着いた」と訴えた。



鳥海氏は、YouTubeだけでは情報の伝達に限界があることも率直に認め、「YouTubeを見ない人や、まだ関心が顕在化していない人に体系的な情報を届けるには」との課題を提起。そんな中で誕生したのが、KADOKAWAから発売される著書『漫画で分かる騙されないお金の増やし方 思考停止でも月10万円受け取り続ける投資術』である。



書籍という形を選んだのは、動画だけでは断片化してしまう知識を、体系的に整理してより多くの人に届けるための手段にほかならない。鳥海氏がこの本に込めた狙いは、「常識に縛られたまま損をしてしまう人を減らすこと」であり、その背景には現場で見続けてきた数々の声がある。興味のある人は、ぜひ動画を確認し、その問題意識と新たな挑戦を確かめてほしい。