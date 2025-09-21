SNSで注目を集めているのは、黒猫の「ラル」ちゃん。 飼い主さんの右腕にガブッと噛みつく姿が「痛そうなのに羨ましい」と多くの反響を呼んでいます。 この投稿は210万回以上表示され、8.9万いいねを獲得。コメント欄も「猫の吸引力はダイソン超え」など、愛あるツッコミで賑わいました。

可愛いお顔で本気の“ガブッ”

話題になっているのは、X（旧Twitter）アカウント「黒猫ラル」さんが投稿した愛猫ラルちゃんのとある様子。

ラルちゃんはまん丸で美しいお目めを輝かせながら、両前足で飼い主さんの腕をぎゅっと掴むと、まるで獲物を仕留めるかのようにガブーッと噛みついたといいます！

皮膚がビヨンと持っていかれるほどの吸引力に、飼い主さんは痛いながらも嬉しくて、思わず笑ってしまったそう。

元保護猫から、今や家族の中心に

ラルちゃんは推定5歳の元保護猫。家族以外の来訪者が来るとすぐに隠れるビビりなところもある性格ですが、今では飼い主さんにべったりだったとか。 お風呂場までついてきたり、夜になると気づいたらそばで寝てくれることもあるのだそう。

「噛まれてもいい、むしろ羨ましい！」とまで言われる愛されっぷりに、SNSのファンも増え続けています。

この投稿には、「あああ可愛いぃ！羨ましいぃぃぃ！」「愛情表現の一つですね☺️ウェルカム」「私も持っていかれたい」といったコメントが寄せられています。

「黒猫ラルさん」のXアカウントには、ラルちゃんが飼い主さんに寄り添い、たくさんの癒しと笑いを届けている様子を見ることができます。

