試合後の祝杯シーンを球団SNSが公開

【MLB】ドジャース 6ー3 ジャイアンツ（日本時間20日・ロサンゼルス）

ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地でのジャイアンツ戦に6-3で勝利。ダイヤモンドバックスが敗れたため2013年から13年連続でポストシーズン進出を決めた。ドジャースナインは試合後にシャンパンで祝杯。その様子を球団公式SNSが公開したところ、ある“鳴き声”がファンの間で話題となっている。

この日は、今季限りでの現役引退を発表したクレイトン・カーショー投手の本拠地公式戦最終登板。レジェンド左腕が4回1/3を2失点と粘りの投球を見せると、5回に大谷翔平投手が2試合ぶりの52号逆転3ランを放ち、カーショーの黒星を消し、“ラスト登板”に花を添えた。

逆転勝利を飾ったナインはロッカールームに集まるとシャンパンで乾杯。選手やスタッフはポストシーズン用のシャツ、キャップを着用し、進出したチームだけが味わえる“特別な時間”を楽しんだ。デーブ・ロバーツ監督は「18年間にわたるクレイトンの素晴らしいキャリアに。プロとしても、人としても、彼は常に最高の存在であり続けた」と左腕に労いの言葉を送り、祝杯を掲げた。

球場公式SNSはその様子を動画で公開。ロバーツ監督の乾杯の挨拶が終わった直後、ヤギの鳴き声のような“可愛い声”を聞き取れることができる。その鳴き声に気づいたファンは「ヤギの鳴き声聞こえたぞ」「最後、大谷さん？」「このヤギの声真似したの大谷説」「ヤギの鳴き声うめぇぇw」と続々反応。誰が鳴き声を発したか、興味津々の様子だった。（Full-Count編集部）