jinjer、AI-Readyな人事データベースでNo.1を目指す / パナソニックの食洗機の洗浄力を体験【まとめ記事】
jinjer株式会社は、第二創業期を見据えた新経営体制と、人事業務における直近3年のAI構想を筆頭とした事業戦略を、9月10日（水）に開催された「jinjer 新経営体制・事業戦略発表ラウンドテーブル」にて発表した。
パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社は、2025年9月12日（金）から15日（月）までの4日間、KITTE大阪にて「夏のモヤモヤも、お皿汚れも、食洗機でまるっと洗い流そう」イベントを開催した。来場者は食洗機の洗浄力を気軽に体感することができ、通りがかった多くの人々がイベントに参加した。
■第二創業期を迎えたjinjer、AI-Readyな人事データベースでNo.1を目指す
■夏のモヤモヤもお皿汚れも食洗機で洗い流す！パナソニックの食洗機の洗浄力を体験
■「JAPAN UNDERGROUND」初のオリジナルデザインマンホールを佐渡市に設置
株式会社TAK JAPANが展開するブランド「JAPAN UNDERGROUND」は、2025年9月、佐渡市にてブランド初となるオリジナルデザインマンホールを設置した。2025年9月7日（日）に開催された「佐渡国際トライアスロン大会の開会式」では、代表の足立が登壇し、これまでの挑戦と本プロジェクトの意義を来場者に直接伝えた。
■もしもの時も安心！「探す」アプリに対応した、スタンド機能付カードケース
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大3枚のカード収納に加え、Apple「探す」アプリに対応したスタンドとしても使えるMagSafe対応のiPhone用マグネットカードホルダー「400-KF005」を発売した。
iPhoneと連携することで、置き忘れや紛失時も安心。アプリから現在地をすぐに確認でき、音を鳴らして探し出すことも可能だ。また、手元から離れた際にはiPhoneに通知が届くため、大切なカードをしっかり守る。
■ビデオテープを簡単デジタル化！3.5インチモニター付きビデオキャプチャ―ル
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、誰でも簡単に古いビデオをデータ化出来る、3.5インチモニター付きビデオキャプチャー「400-MEDI029N」を発売した。本製品とビデオデッキをRCAケーブル（赤 白 黄）で接続するだけで誰でも簡単に使用できる。モニター付きのため、テレビやパソコンがない環境下でもキャプチャーを行える。3.5インチの液晶画面がついており、画面を見ながらビデオテープの映像・音声をデジタル保存できるビデオキャプチャー。リアルタイムで確認できるので、「ちゃんと録れているか不安」という心配がない。スピーカー付きで音声の確認も可能だ。
