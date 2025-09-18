この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【昼夜逆転・不登校が改善】性格も明るくなり、志望校も決定！前進できた親がやめた一言とは？」で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、不登校の子どもを持つ親がどのようにサポートしたことによって、子どもが自ら前向きになり、志望校を決めたケースについて詳しく語った。



道山氏は「お子さんが学校になかなか行かないと、親として結構悩むのではないでしょうか」と、多くの親が抱える悩みに共感。今回紹介した事例は、小学5年から中学3年まで約5年間にわたり不登校だった生徒が、親子関係の改善を中心としたサポートによって、徐々に「毎日夕方に学校に顔を出せる」ようになり、やがて自分の意志で高校の体験入学などにも参加、最終的には志望校も自分で決定したという。



保護者の取り組みで特に重要だったのは、子育てを「3歳の子に接するようにやり直した」ことや、子どもの好きなゲームやアニメに関心を持ち、「学校や勉強などの言葉を使わないようにした」こと。道山氏は「子どもが赤ちゃんのように3歳の子のように接するっていうのは、言ってしまえば子どもがやってっていうことをできる限りやってあげるってことなんですよ」と述べ、子どもの心に寄り添う姿勢を強調した。



また、「不登校の子の7割ぐらいは、愛情バロメーターが低い」状態であるとし、「お父さんお母さんの愛情が子供に的確に届くと、子供の心の中の愛情バロメーターという数値が上がる」「気力が出てきて、ちょっとこのままじゃよくないなと思って学校に行き始めたりする」と独自の視点を示している。



動画の締めくくりとして、道山氏は「勉強とか学校、こういったキーワードを子供に対して言いたくなっちゃうと思うんですけど、そういうことを言うとストレスでまた行けなくなっちゃう」と注意喚起。さらに9月28日に開催する「スマホゲーム依存解決勉強会2025」の告知も行い、「ゲームやYouTube依存も基本的なメカニズムは同じ」だとして、ぜひ参考にしてほしいと呼びかけた。