Amazon¤Î¿Íµ¤¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー¡¦¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¤Î¿·¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡ÖThe Boys: Mexico¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¤Î³«È¯¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯11·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡×¤ÈÂÔµ¡ºî¡ÖVought Rising¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤ËÂ³¤¯¿·¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Ç¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¼óÅÔ¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ê¥×¥¤ÏÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡¢¡Ö¡ØThe Boys: Mexico¡Ù¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¤¬¸½ºß³«È¯Ãæ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¿ÊÄ½¤òÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¼«ÂÎ¤ÏÂ¾¤ÎÁ´¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¥·¥êー¥º¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¶¦Í¤·¤Ä¤ÄÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¥Èー¥ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÜ´ë²è¤Ë¤Ï¡Ö¥¥ã¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥Éー¡×¤Î¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ë¥Ê¡¢¡Ø¥ªー¥ë¥É¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Î¥¬¥¨¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥ë¤âÀ½ºî¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¡Ö¥¬¥¨¥ë¤È¥Ç¥£¥¨¥´¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤ÏÇ®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤ÐÍÍ»Ò¸«¤Ç¤¹¤¬¡¢µÓËÜ¤ÏÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
°ÊÁ°¤Ë¥¯¥ê¥×¥¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÀ½ºî¤Ë¤ª¤±¤ë¿¿¤Î¥Ïー¥É¥ë¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡Ù¤Î¸å¤í½â¤Ê¤·¤ËÃ±ÂÎ¤ÇÀ®¤êÎ©¤ÄÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤À¤È¤¤¤ë¡£³«È¯¤Ï½é´üÃÊ³¬¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖThe Boys: Mexico¡×¤ÎµÓËÜ¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
À½ºîÁí»Ø´ø¤Ë¤Ï¥ë¥Ê¤È¥¬¥¨¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥ê¥×¥¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¥·¥êー¥º¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¿Ø¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£µÓËÜ¤ÏDC¡Ø¥Ö¥ëー¥Óー¥È¥ë¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥¬¥ì¥¹¡¦¥À¥ó¥Í¥Ã¥È¡¦¥¢¥ë¥³¥»ー¥ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥·¥êー¥º¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖVought Rising¡×¤¬1950Ç¯Âå¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤¯Á°Æüëý¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤È¤·¤Æ½àÈ÷Ãæ¡£¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¥·ー¥º¥ó5¤Ï2026Ç¯¤ËAmazon ¤Ë¤ÆÇÛ¿®Í½Äê¡£¥¹ー¥Ñー¥Òー¥í¤ÎÂç³Ø¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡×¥·ー¥º¥ó2¤Ï¡¢2025Ç¯9·î17Æü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡£
