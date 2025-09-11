双子出産間近の中川翔子、“一番つらい”マイナートラブル明かす「個人差あるみたいだから仕方ないけど…」

9月11日、現在双子を妊娠中の中川翔子がInstagramを更新した。

【写真】「顔よりでっかい」シャインマスカットを持った笑顔SHOTを公開

中川は、自身のInstagramアカウントにて、自分の身に起きているマイナートラブルについて、「細切れ睡眠眠れないのはあきらめてるんだけどね」「鏡で自分を見るたびに落ち込んで泣きたくなる」「妊娠してから身体中がオイリーになって肌も頭皮も」と切り出した。

続けて、「オイリー肌用シャンプーや石鹸にしたり皮膚科の薬頑張ってもびくともしない。夜になったら前髪オイリーべたつく。 背中もびっしりニキビが次から次へと。 跡になったらどうしよう」「数えきれないいろんな変化はきっとホルモンのせい、てことなんだろうけど マイナートラブルは個人差あるみたいだから仕方ないけどこれが一番つらい」と吐露。

さらに、「産後美容できるようになったらダイエットや色々頑張りたいけど。いまは仕方ないって思うしかないんだろうか」「というか産後ちゃんと変化してしまったことは治るんだろうか。涙。指が痛いのも地味に毎日つらい」「なぜ？てことばかりびっくりする」といった不安も明かした。

その上で、「それら全てが胎動のおかげで今だけしか味わえないリミテッドな体験なんだなぁと楽しめるから不思議」「だけどつらい」と複雑な心境を明かしつつ、「顔よりでっかいシャインマスカット 一房いただいちゃった！最高！」などと嬉しい出来事もあったとして、笑顔の写真を掲載していた。

中川は、タレント、女優、歌手として、テレビ・イベントなどでマルチに活躍。2023年4月に結婚を公表しており、今年5月5日には妊娠を発表。妊娠中の双子は男の子だという。

9月6日の投稿では妊娠34週に突入したことを明かしており、10日には検診の結果を報告しつつ、「右の子が2287g 左の子2197g」「ふたりとも2000越えてくれた、、！」「さらに羊水、胎盤、血液量も増えて、むくみなどで そりゃ身体おもたいわけですね」などと綴っていた。