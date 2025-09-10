油を使わずヘルシー＆同時蒸しで時短も！話題の「せいろ蒸し」おすすめレシピ

せいろブームの影響で、蒸し料理に注目が集まっています。

油を大幅に控えつつ、食材の旨みを逃さずに調理できる点や、重ねて使えば複数のおかずが一度に作れる点が人気の理由で、SNSでは、せいろを使ったお料理の写真や動画がたくさん投稿されています！

今回はクックパッドアンバサダーのみなさんに、おすすめの「蒸し」レシピを教えてもらいました。せいろがなくても作れる、フライパンで手軽に楽しめるレシピもご紹介します。

▼野菜たっぷりでバランス◎えびチリ蒸し

ブロッコリーやパプリカをえびチリの材料と一緒に蒸して仕上げる、彩りも栄養バランスもばっちりな一品です。塩麹入りのソースで仕上げたえびはぷりっとジューシー。蒸し野菜の甘みもしっかり引き立ち、見た目にもおいしい蒸し料理です。





▼蒸して完成、ふわふわチーズケーキ

せいろはスイーツ作りにも大活躍。泡立てたメレンゲとクリームチーズを合わせた生地をココットに流し、せいろで蒸すと、ふわんふわんのスフレチーズケーキに。焼かずに作れるので、オーブンがないご家庭にもおすすめ。できたてを頬ばる幸せをぜひ体験してみてください。





定番人気のサラダチキンも、蒸すことでしっとり柔らかく仕上がります。ささみに下味をつけたら、フライパンに蒸し器をセットするか、せいろで蒸して完成。野菜を一緒に蒸すのもおすすめです。加熱後にささみの筋がスッと抜けるのも嬉しいポイント。









肉や野菜、魚介類にチーズと、さまざまな食材を蒸して楽しむレシピをご紹介しました。せいろをお持ちの方はもちろん、フライパン＋蒸し器でも作れるレシピばかりなので、ぜひ気軽に蒸し料理に挑戦してみてくださいね。

レシピを教えてくれたアンバサダーのキッチンはこちら



マユミリオン

マユミリオン | 料理研究家/フードコーディネーター著書『フランス仕込みの気取らないおうちごはん』 2025年4月1日発売 （扶桑社）心身ともに満たされる “心豊かになる 幸せレシピ”をモットーに 身近な食材で美味しく...





HIROマンマ

home cook 家庭で料理を作る人 2025 cook pad AMBASSADOR from japan I write my own recipes 私流レシピ書いています





AyakoOOOOO

クックパッドアンバサダー♪6児母で、大食いの子ども達のお腹を栄養満点なうえで少しでも安く満たせるように、自分自身が不器用な上ずぼらなので簡単手軽に作れるように、日々実験感覚で楽しんで好評だったレ...

