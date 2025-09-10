内山理名、第1子出産を報告「母になりました」 吉田栄作も喜び「56才の新米パパ、オールドルーキーです笑」
俳優・吉田栄作（56）の妻で俳優の内山理名（43）が10日、自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を報告した。
【写真】第1子出産を報告した内山理名＆吉田栄作 小さな我が子も公開（2枚目）
内山は「秋の訪れを感じ始めたころ、母になりました」と伝え「ここまでくるのに長い道のりだったこと、妊娠中、喜びと共に不安な気持ちも大きかったことから、無事に出産してからのご報告とさせていただきました」とつづった。
続けて「そして今は、小さく力強い命に感動しながら、とても穏やかな時間が流れております。新しい生活に慣れてきたら、また日常もアップしていきます。温かく見守っていただけましたら幸いです」とメッセージした。
吉田もインスタを通じて「ご報告させていただきます。こんな青空の朝、我が家に待望の第一子が誕生しました。母子共に健康です。僕らはふたりで手を取り合い、沢山の壁を乗り越えて、いま赤子は母の胸の中で、静かに寝息をたてています」と幸せいっぱいに報告。
「僕も父親になりました。56才の新米パパ、オールドルーキーです笑。これからはこの新たな生命を第一に、そして妻の体調や育児の状況を鑑みつつ、仕事を含めて、生活していこうと考えております」と記し「皆様におかれましては、深いご理解と、引き続きのご愛顧、ご指導のほど、どうぞ宜しくお願い申し上げます」と呼びかけている。
内山と吉田は21年11月21日に、それぞれのインスタグラムを通じて結婚を発表。内山は「自然を愛し、一日一日に感謝を込めて、丁寧に生きている彼の姿はとても逞しく、一緒に居ると日常が豊かになっていくことを感じています。そして不思議なくらい共通の話題が多く、4年前に初めて共演した時から、色んな話を沢山してきました」「お互いを高め合いながら、更に彩り豊かな毎日を過ごしていけたらと思っております」などとつづっていた。
吉田は、俳優、歌手。1969年1月3日生まれ。神奈川県出身。A型。モデルから役者へ転身し、1988年公開の映画『ガラスの中の少女』で俳優デビュー。89年、シングル「どうにかなるさ〜Chasing My Dream」で歌手デビュー。90年、シングル「心の旅」をリリースし、『第41回NHK紅白歌合戦』に出場。91年、ドラマ『もう誰も愛さない』に出演し、一躍人気を集める。。97年、モデルの平子理沙と結婚。15年12月、離婚している。
内山は、1981年11月7日生まれ、神奈川県出身。O型。1998年、スカウトをきっかけに俳優デビュー。ドラマ『美しい人』（99年）などに出演し、注目を集める。06年、『エランドール賞』新人賞を受賞。05年からヨガを始め、近年はヨガインストラクターとしても活躍。19年、ヨガ界への貢献が認められ『ベスト・オブ・ヨギーニ』を受賞した。
