¡ÖµÕ¸÷¡×¥Æー¥Þ¤ÎÎÏºî111ÅÀ¤¬½¸·ë¡¡¼Ì¿¿°¦¹¥²È17¿Í¤ÎºîÉÊÅ¸¡¡ÂçÊ¬
¼Ì¿¿°¦¹¥²È¤Ë¤è¤ëºîÉÊÅ¸¤¬ÂçÊ¬»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤ä¥¹¥Èー¥êーÀ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿100ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ëÎÏºî¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
「逆光」テーマの力作111点が集結　写真愛好家17人の作品展　大分
ÂçÊ¬»Ô¤Î¥¢ー¥È¥×¥é¥¶¤Ç9Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸©Æâ¤Î¼Ì¿¿°¦¹¥²È17¿Í¤Ë¤è¤ëºîÉÊÅ¸¤Ë¤ÏÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤äÆü¾ï¤Î°ì¥³¥Þ¤Ê¤É¤ò¤È¤é¤¨¤¿111ÅÀ¤ÎÎÏºî¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Îµ»Ë¡¤ä¹½¿Þ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤ä¥¹¥Èー¥êーÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤ÎÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖµÕ¸÷¡×¤òÅý°ì¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿Å¸¼¨¥³ー¥Êー¤â¤¢¤ê¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¸÷¤Î»È¤¤Êý¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¹½¿Þ¤«¤é¼Ì¿¿¤Î±ü¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸©Èþ½Ñ¼Ì¿¿¿¶¶½¶¨²ñ¤ÎºîÉÊÅ¸¤ÏÂçÊ¬»Ô¤Î¥¢ー¥È¥×¥é¥¶¤Ç9·î14Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£