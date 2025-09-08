守護神としての実績はあるも…ドジャースではわずか9登板

ブレーブスは7日（日本時間8日）、ドジャースから40人枠を外れるDFAとなっていたアレクシス・ディアス投手をウェーバーで獲得した。球団公式サイトで公示された。今季は1勝0敗、防御率7.80で戦力として定着することができなかった右腕が、新天地での再出発を図ることになった。

28歳のディアスは5月29日（同30日）にレッズからドジャースにトレードで移籍。トレード加入後は救援として4試合連続無失点と手堅い投球を続けていたが、5登板目のカージナルス戦では1回1/3を投げ3失点し、その後の登板ではインパクトを残せず、9登板で防御率5.00と苦戦が続いた。

9月4日（同5日）にドジャースからDFAとなり、ウェーバー公示を経てブレーブスが獲得に名乗りを上げた形に。ドジャースでは8月20日（同21日）に傘下3Aオクラホマシティへオプション降格するなど、在籍約3か月で複数回の降格を経験し、名門球団で安定した戦力になることができなかった。

2023年には37セーブ、2024年には28セーブと実績はあるだけに、新天地でかつての輝きを取り戻せるか注目が集まる。（Full-Count編集部）