IKEA原宿＆新宿が26年初頭に営業終了 渋谷店が都心部におけるブランド拠点に
スウェーデン発のインテリアショップ「IKEA（イケア）」の日本法人は29日、首都圏におけるビジネスの最適化を進めるためIKEA原宿とIKEA新宿を2026年初頭に営業終了することを発表した。
IKEAは2020年から21年にかけて原宿、渋谷、新宿に都心型店舗を立て続けにオープン。同社はこの日、「この度、多様化するお客さまのニーズに応えるとともに、持続可能な成長に一層注力するため、首都圏におけるオムニチャネル戦略の見直しを進めることにしました」と発表し、今後はIKEA渋谷が東京都心部におけるブランドの拠点となる。
首都圏では渋谷のほか、立川、Tokyo-Bay、新三郷、横浜、横浜ベイクォーターなどの店舗があり、同社は「、KEAオンラインストア、IKEAアプリ、カスタマーサポートセンター、商品受取りセンターといったさまざまなタッチポイントを強化しながら、オムニチャネルでの取り組みを進めていきます」と今後の方針を説明した。
同社代表取締役兼CSOのペトラ・ファーレ氏も「これまでIKEA原宿およびIKEA新宿をご利用いただいたお客さま、地域の皆さま、ビジネスパートナーの皆さま、そしてともに挑戦し続けてきたすべてのコワーカーに、心より感謝申し上げます。築いてきたつながり、いただいたご支援と期待は、私たちを支える大きなインスピレーションかつ原動力であり、これからの未来を形作る大切な糧となっています」とコメントした。
