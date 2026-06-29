2026年7月25日、立川まつり国営昭和記念公園花火大会が開催されます。これに合わせて、IKEA立川の屋上では花火鑑賞イベントの開催が決定。メンバーシップクラブ会員を対象に、抽選で500人を無料で招待します。大きな買い物は今がチャンスかも...？花火鑑賞イベントの会場は、IKEA立川 屋上。国営昭和記念公園花火大会で打ちあがる約5000発の花火を、ゆったりと鑑賞できます。対象となるのは、IKEA Family（入会費・年会費無料）で