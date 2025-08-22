日本時間午後１１時にパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が米カンザスシティー地区連銀主催の経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）で講演を行う。昨年のジャクソンホール会議で行ったパウエル議長の講演を振り返ると、「現在、労働市場は以前の過熱状態からかなり冷めてきている」、「我々は労働市場の状況がさらに冷めることを求めておらず、歓迎もしていない」、「インフレの上振れリスクは減少している一方、雇用の下振れリスクは増加している」、「政策を調整する時期が来ている」、「方向性は明確であり、利下げのタイミングとペースは、今後発表されるデータ、変化する見通し、リスクのバランスによって決まる」と述べていた。このようにパウエル議長がジャクソンホール会議で雇用の下振れのリスクを懸念して利下げを示唆した翌月の昨年９月の米連邦公開市場（ＦＯＭＣ）では、０．５０％の大幅利下げが決定された。今月初めに発表された７月の米雇用統計で非業部門雇用者数の伸びが予想を下回っただけでなく、過去２カ月分が大きく下方修正され、米労働市場の減速が鮮明になった。パウエル議長が昨年と同様、労働市場の下振れリスクを警戒して利下げの構えを示せば、昨年の経緯から来月９月の０．５０％の大幅利下げ観測が再燃し、ドルが売られる可能性がある。



また、このあとの海外市場では、その他の米ＦＲＢ関係者の発言も予定されている。日本時間午後１０時にコリンズ米ボストン地区連銀総裁がテレビに出演、同２３日午前０時半にハマック米クリーブランド地区連銀総裁がテレビに出演することになっている。



