この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【中学生向け】夏休みの勉強法！今からでも間に合う２学期最初の定期テストで高得点を取る方法【元中学校教師道山ケイ】」にて、思春期の子育てアドバイザーで元中学校教師の道山ケイ氏が、“夏休みの勉強法”について具体的かつ実践的なアドバイスを披露した。自身が年間3000組の親子をサポートしている経験をもとに、動画では「夏休み、どのように勉強すればいい？」という保護者からの相談に答える形で進行。「今からお話しする方法で勉強を進めていけば、夏休み明け実力テストで高得点がとれる」と自信を見せた。



まず中学1年生には「1学期の復習に集中」「夏休みの課題を2、3回繰り返してやれば大丈夫」と強調。2学期から急激に難易度が上がることを踏まえ、「1学期の内容を徹底的に理解しておかないと、2学期以降つまずく」と、その重要性を力説した。



中学2年生には「この時期は部活が最重要」と断言。「部活に集中しつつ、お盆までに課題は終わらせる。お盆明けから課題を2、3回繰り返しておけば十分」と、その時期ごとに勉強と部活のバランスを取るポイントを伝授。「2年生こそ、特にお盆くらいまでは部活中心でOK」と背中を押した。



中学3年生には「夏休みは受験勉強が最優先」とし、「高校入試問題集を一冊決めて、ひたすら繰り返すのが基本」とアドバイス。加えて「お盆明けからは実力テスト対策に課題を重視し、受験勉強と並行していく。2段構えでテストに挑もう」と話し、受験対策と定期テスト対策を両立させる必要性にも触れた。



また、勉強計画の立て方については「夏休みは“お盆”を境に計画を区切ることが効率的」と説明。「お盆前後で何をやるか学年ごとに明確化しよう」とし、期間ごとのメリハリが大きな成果を生むと解説した。



動画の最後には「勉強法より大切なのは、やる気や学習習慣を定着させること。実は、“どんな声かけをしたら子どものやる気を引き出せるか”など、根本的な部分も重要」と、家庭でのサポートの大切さに言及。道山氏は「7日間で成績アップ無料講座」など無料で受けられるサポートも紹介し、「詳細は動画説明欄やホームページを参照してほしい」と結んでいる。