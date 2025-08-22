【蠍座】週間タロット占い《来週：2025年8月25日〜8月31日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年8月25日〜8月31日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『自分の良さをアピールできるでしょう』
｜総合運｜ ★★★★★
気持ち的には前向きに活動していけることが多いです。周囲に凄い人達も集まっていて、刺激を受けるでしょう。仕事や公の場ではプラスの考えをできることが色んな人達に褒められたり頼りにされます。どんどん明るさを見せていきましょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分が荒れてしまうと、相手との関係も拗れてしまいます。完璧主義は控えて、相手との繋がりだけを重視していくようにして、不安などはまだぶつけないでいましょう。シングルの方は、色んな人に存在価値を認められている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたとの価値観の違いに不安を感じています。
｜時期｜
8月28日 ポジティブ思考 ／ 8月29日 ハッピー
｜ラッキーアイテム｜
アイスクリーム
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞