見える！冷える！速すぎるポータブルSSD
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、発熱による転送速度の低下を防ぐ冷却ファンと液晶画面付きのUSB-C ポータブル外付けSSD「600-IPCFANシリーズ」を発売した。
■冷却ファンと液晶画面付きのUSB-C ポータブル外付けSSD
本製品は、冷却ファンと液晶画面付きのUSB-C ポータブル外付けSSD。
スマホのバックアップ、パソコンとのデータのやりとり、データ移動に便利だ。
発熱による転送速度の低下を防ぐ冷却ファンを搭載しており、長時間安心して作業できる。内部温度に合わせてファンの回転速度を自動で調整する。
外付けSSDなので読み書きの速度は最大で読み取り990MB/s、書き込み960MB/sとなっている。
液晶画面がついており、容量、転送速度、電力表示、メモリの状態、本体温度の5つが表示される。
データ転送中はR/Wの転送速度が、充電中は何W流れているのかリアルタイムに表示される。USB PD18Wでの急速充電に対応しており、データ移動中/動画視聴中のバッテリー切れを防ぐ。電力表示にはV、A、W数の表示と電力の流れの向き（矢印）が表示される。付属の延長ケーブルを使用することで、スマホの背面にマグネットで固定することができる。
延長ケーブルはSサイズ、Mサイズの2種類が付属しており、6〜6.7インチ程度の機種に対応する。
本体を振ると液晶画面は上下の画面の向きを自動調整してくれる。
iPhone15 / 16やiPad、Android、PCなどUSB Type-Cポートを搭載した各種機器に対応する。
充電用のUSB Type-Cポートは、USB2.0での周辺機器の接続が可能で、有線イヤホンやマイクなどに対応する。iPhoneなどでのApple ProRes撮影に対応し、プロ向けの画質で撮影することができる。
ケースを装着していても挿しやすい設計です。余った付属のケーブルは単体での使用も便利、ゲームや動画視聴中に邪魔にならない。
本製品のサイズはW6×D2.1×H1cm、 重量は22g。
■冷却ファンと液晶画面付きのUSB-C ポータブル外付けSSD「600-IPCFAN512GB」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・関西鉄道会社11社が夢の競演！「鉄道会社＆ミャクミャク」コラボ商品が登場【大阪・関西万博】
・ペルー、ナショナルデーとビジネスマッチングでアジアでの存在感を強化【大阪・関西万博】
・美しい夏の風物詩「金魚」の歴史と魅力に触れる！すみだ水族館、「東京金魚〜時代を泳ぐ、小さなミューズたち〜」を開催
・『アンブロ』がサッカー小学生の保護者を対象に「子どもの暑さリスク調査」を実施！9割以上が夏の暑さを意識も、70℃を超える足元への対策は4分の1
・前作チキンバーガーの販売数2倍超えを達成！バーガーキング「スモーキーフライドチキンバーガーズ」売れ行き絶好調
■冷却ファンと液晶画面付きのUSB-C ポータブル外付けSSD
本製品は、冷却ファンと液晶画面付きのUSB-C ポータブル外付けSSD。
スマホのバックアップ、パソコンとのデータのやりとり、データ移動に便利だ。
発熱による転送速度の低下を防ぐ冷却ファンを搭載しており、長時間安心して作業できる。内部温度に合わせてファンの回転速度を自動で調整する。
外付けSSDなので読み書きの速度は最大で読み取り990MB/s、書き込み960MB/sとなっている。
液晶画面がついており、容量、転送速度、電力表示、メモリの状態、本体温度の5つが表示される。
データ転送中はR/Wの転送速度が、充電中は何W流れているのかリアルタイムに表示される。USB PD18Wでの急速充電に対応しており、データ移動中/動画視聴中のバッテリー切れを防ぐ。電力表示にはV、A、W数の表示と電力の流れの向き（矢印）が表示される。付属の延長ケーブルを使用することで、スマホの背面にマグネットで固定することができる。
延長ケーブルはSサイズ、Mサイズの2種類が付属しており、6〜6.7インチ程度の機種に対応する。
本体を振ると液晶画面は上下の画面の向きを自動調整してくれる。
iPhone15 / 16やiPad、Android、PCなどUSB Type-Cポートを搭載した各種機器に対応する。
充電用のUSB Type-Cポートは、USB2.0での周辺機器の接続が可能で、有線イヤホンやマイクなどに対応する。iPhoneなどでのApple ProRes撮影に対応し、プロ向けの画質で撮影することができる。
ケースを装着していても挿しやすい設計です。余った付属のケーブルは単体での使用も便利、ゲームや動画視聴中に邪魔にならない。
本製品のサイズはW6×D2.1×H1cm、 重量は22g。
■冷却ファンと液晶画面付きのUSB-C ポータブル外付けSSD「600-IPCFAN512GB」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・関西鉄道会社11社が夢の競演！「鉄道会社＆ミャクミャク」コラボ商品が登場【大阪・関西万博】
・ペルー、ナショナルデーとビジネスマッチングでアジアでの存在感を強化【大阪・関西万博】
・美しい夏の風物詩「金魚」の歴史と魅力に触れる！すみだ水族館、「東京金魚〜時代を泳ぐ、小さなミューズたち〜」を開催
・『アンブロ』がサッカー小学生の保護者を対象に「子どもの暑さリスク調査」を実施！9割以上が夏の暑さを意識も、70℃を超える足元への対策は4分の1
・前作チキンバーガーの販売数2倍超えを達成！バーガーキング「スモーキーフライドチキンバーガーズ」売れ行き絶好調