Image: ギズモード・ジャパン generated with ChatGPT

AIを親友やカウンセラーのように考え、自分のことをなんでも話してしまう人がいます。が、ちょっとお待ちください。AIには守秘義務も黙秘権もないそうです。AIのおしゃべりの相手が人間でも、その会話をAIが秘密にし続けることはできないんです。

AIの黙秘権について、ChatGPTを運営するOpenAIのサム・アルトマンCEOが語っています。

要求されたら開示しないとダメ

アルトマン氏がAIと黙秘権について語ったのは、ポッドキャスト番組『This Past Weekend』。

AIになんでも相談してしまうことに対して、その危険性を話しています。というのも、AIには法的特権がないからです。ここでいう特権とは、例えば、あなたが弁護士に何か相談したとして、この相談内容は秘密にしていていいよ、言わなくていいよという法的権利のこと。弁護士でも医者でもカウンセラーでも、守秘義務がある場合に適応される権利です。

アルトマン氏は、ChatGPT（AI）にはこれがないとして、訴訟などでChatGPTとの会話内容＝ログを開示するよう要求されたら、従わなくてはいけないかもしれないのだと語りました。

アルトマン氏自身は、AIとの会話にも人間間の会話と同等の守秘義務が必要だと考えており、AIの発展、人々の使い方によっては、今後プライバシ保護のためのAI黙秘権（会話データの提出拒否）の規制を進めるべきと指摘しています。

ただ、現時点ではAIに守秘義務はなし。つまり、本当にほんとうに秘密にしたいことは、AIにも人にも誰にも言ったらダメなのです。

Source: This Past Weekend via NotebookCheck