最強の「バニラシェイク」はどれ？マック・モス・ロッテリアをピックアップ。

ハンバーガーチェーンへ行くと、ついつい注文したくなってしまうシェイク。季節によって限定フレーバーが登場したり、手頃なお値段で買えたりするのも魅力です。

この記事では、マクドナルド、モスバーガー、ロッテリアのバニラシェイクを紹介します。

甘さ控えめで食後にもぴったり

●マクドナルド「マックシェイク バニラ」（Sサイズ 160円〜）

クリーミーでなめらかな舌触りが特徴のマックシェイク。濃厚なのに飲みやすく、どの季節でもおいしく味わえます。バニラの風味もしっかりとあり、ハンバーガーやポテトなどの塩気とも相性が良いですよ。季節ごとに登場する限定フレーバーも人気です。

「ポテトにディップして食べるのが最高」「マックに行くと毎回頼んじゃうんだよな〜」「子どもの頃から大好き」とSNSで感想が上がっていました。メニューが豊富なマクドナルドのなかでも、外せない定番商品のひとつです。

●モスバーガー「モスシェイク バニラ」（Sサイズ 290円）

モスのシェイクは、生クリームが使用されていてリッチな味わいが楽しめます。なめらかな舌触りのなかに、バニラビーンズの存在感も感じられる本格派。甘さは控えめなので、食後でもさっぱりと味わうことができます。

SNSでは「上品な甘さでバニラの香りがよくて、さすがモスって感じだわ」「週一で絶対に飲んでる」「ジャンク感が少なくてすごい好き」といった感想が。根強い人気の「コーヒーシェイク」も注目です。

●ロッテリア「シェーキ バニラ」（290円）

バニラの風味は感じつつ、後味がさっぱりとしていてどこか懐かしい味わいのシェイク。氷の粒感が強めで、暑い時期にぴったりです。濃厚なシェイクが苦手という人でも、おいしく飲めますよ。

「ミルク感が強めでスッキリしてておいしい」「ロッテリアのシェイクはハンバーガーとぴったり」「微細氷のシャリシャリ感がたまらん」と人気の商品。夏季限定のかき氷が乗ったシェーキもおいしいですよ。

手軽さとちょっとした贅沢感が魅力のシェイク。飲み比べして、好みのシェイクを探すのも楽しいですね。暑いこの時期こそ、ひんやり冷たいシェイクでリフレッシュしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部