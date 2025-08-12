この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【視力回復】手をもんだら、10年来の老眼が改善！奇跡としか言いようがない方法！」で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が“手を揉むだけで視力が良くなる方法”について解説した。音琶氏は「手を揉むだけで視力なんて上がるの？って、本当に信じられないと思うんですけれども、実践していただいた方からは、こんなに嬉しい声が届いております」と、自身のメソッドに寄せられた驚きの体験談を多数紹介。実際に「携帯が老眼鏡なしでも見える」「見える景色がはっきりしてきた」「車の運転中に景色がいつもより濃く、くっきり見えた」など、実践者からの反響を伝えた。



今回の動画で、音琶氏が伝授したのは、3つのポイントを押さえた手もみセラピー。まず、目の反射区（両手の人差し指と中指）をつまむように押す方法、次に頸椎の反射区である親指の爪の生え際の外側への圧、そして両手の甲にある首リンパの反射区ケアだ。各ゾーンは「7秒間しっかり押す」「1日に3回から5回続ける」のがコツとされ、「痛気持ちいい強さで押してください」とアドバイス。「どこか痛いポイントがあれば、そこだけ重点的にやってもOK」と語った。



視力回復効果を正式に証明する医学的根拠は示さなかったが、動画では「疑いながらでも一度やってみてください」とチャレンジを推奨。「なかなか改善されない場合は、水分をしっかり摂ることや押す時間を少し長めにすることで“改善が早くなる”」ともアドバイスした。



音琶氏は「小さい文字をちょっと見てみたり、空の景色を見てみてください。実際に改善されていたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです」と呼び掛け、視聴者と双方向で効果実感をシェアしたい思いを熱く語って、動画を締めくくった。