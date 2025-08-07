「夫のTシャツを借りパク」菊地亜美、長女との親子ショットを公開！ 「子育て頑張ってますね」
タレントの菊地亜美さんは8月6日、自身のInstagramを更新。長女との親子ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】菊地亜美＆長女の親子ショット
ファンからは「同じママなのに本当に本当に！美しくて尊敬です」「子育て頑張ってますね」などの菊地さんへのコメントや、「肩出しユニ可愛い」といった長女へのコメントが寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「同じママなのに本当に本当に！ 美しくて尊敬です」菊地さんは「動きやすい格好で 夫のTシャツを借りパク」とつづり、7枚の写真を投稿。1枚目は「夏休みに幼稚園のお友達と会えて嬉しそうな長女」との親子ショットです。また「二枚目は私たちにバレてないと思って隠れてる子供たち」「パパとタイガースの試合を観に行って、肩出しが良い〜とか言って自分でアレンジしてたよ笑」と、長女や長女の友人たちの写真も載せています。
「こあみちゃんの声可愛すぎる！」7月29日の投稿では、長女と外出した時の様子を動画で公開した菊地さん。ファンからは「こあみちゃんの声可愛すぎる！」「大きくなりましたね」といった反響が寄せられていました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
