タレントの菊地亜美さんは8月6日、自身のInstagramを更新。長女との親子ショットを公開し、反響を呼んでいます。

【写真】菊地亜美＆長女の親子ショット

「同じママなのに本当に本当に！ 美しくて尊敬です」

菊地さんは「動きやすい格好で　夫のTシャツを借りパク」とつづり、7枚の写真を投稿。1枚目は「夏休みに幼稚園のお友達と会えて嬉しそうな長女」との親子ショットです。また「二枚目は私たちにバレてないと思って隠れてる子供たち」「パパとタイガースの試合を観に行って、肩出しが良い〜とか言って自分でアレンジしてたよ笑」と、長女や長女の友人たちの写真も載せています。

ファンからは「同じママなのに本当に本当に！美しくて尊敬です」「子育て頑張ってますね」などの菊地さんへのコメントや、「肩出しユニ可愛い」といった長女へのコメントが寄せられました。

「こあみちゃんの声可愛すぎる！」

7月29日の投稿では、長女と外出した時の様子を動画で公開した菊地さん。ファンからは「こあみちゃんの声可愛すぎる！」「大きくなりましたね」といった反響が寄せられていました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)