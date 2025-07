モスライスバーガー初の「海苔巻き」スタイル！「モスライスバーガー〈のり弁〉」

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2025年7月8日(火)10:00より、「モスライスバーガー〈のり弁〉 〜白身魚フライときんぴら〜」を直販サイト「モス公式オンラインショップ 〜Life with MOS〜」と「モス公式ショップ楽天市場店」にて発売した。また、この発売に合わせ、「モス公式オンラインショップ 〜Life with MOS〜」では、7月8日(火)10:00〜7月13日(日)23:59まで、「モスライスバーガー〈のり弁〉」を含む商品が送料無料となるキャンペーンを実施する。

■モスライスバーガーとしてアレンジお弁当の定番である"のり弁"を、手軽に、そしてモスらしいスタイルで楽しめるよう、モスライスバーガーとしてアレンジした。白身魚フライやきんぴらごぼう、おかか煮など、のり弁でおなじみの具材をふんだんに挟んでいる。食べやすくカットした白身魚フライに甘辛いきんぴらが食感をプラスし、おかか煮とマヨソースでアクセントを加えた。くずれにくい海苔巻きスタイルをモスライスバーガーとして初めて採用し、忙しい日常でもワンハンドでボリューム感のあるのり弁が手軽に楽しめる。電子レンジで温めると、海苔の香ばしさがふわっと広がり食欲をそそる商品だ。「モス公式オンラインショップ〜Life with MOS〜」は、2022年7月に開設し、店舗でご提供している商品を自宅で楽しめるようにアレンジした冷凍・常温食品や、ライフスタイルグッズを販売している。さらに、2023年8月には公式オンラインショップ内に「モスライスバーガー専門店」をオープンし、海外のモスバーガーで好評だったメニューのアレンジや、モスバーガー店舗では販売していない限定メニューなどを冷凍食品として販売している。〇「モスライスバーガー〈のり弁〉 〜白身魚フライときんぴら〜」お弁当の定番である"のり弁"をモスらしいスタイルで楽しめるようモスライスバーガーとしてアレンジ。全体で約200gのボリュームたっぷりのモスライスバーガーに仕上げた。食べ盛りのお子さまでも大満足のボリュームと、あっさりとした白身魚フライで最後まで飽きずに楽しめる味のハーモニーにこだわっている。モスライス バーガーとして初めて「海苔巻き」スタイルを採用し、具沢山の"のり弁"を絶妙な一体感で楽しめる。<新商品概要>商品名:モスライスバーガー〈のり弁〉 〜白身魚フライときんぴら〜販売開始:2025年7月8日(火)10:00〜販売チャネル:モス公式オンラインショップ 〜Life with MOS〜(https://ec.mos.jp/ )モス公式ショップ楽天市場店(https://www.rakuten.co.jp/ec-mos/ )楽天市場店の価格は送料が含まれている。※モス公式オンラインショップでは、上記商品価格以外に宅配料がかかる。宅配便送料は、クール便(冷蔵、冷凍):1,000円(税込)ただし、北海道、沖縄は200円(税込)の追加料金が発生する。1回の注文で商品代金8,000円以上(税込)購入の場合は送料無料となる。<発売記念キャンペーン(公式オンラインショップ限定)>発売を記念して、「モス公式オンラインショップ〜Life with MOS〜」では、期間中に「モスライス バーガー〈のり弁〉」を含む商品(上記表の5種類の商品)を購入すると送料無料になるキャンペーンを実施する。期間:2025年7月8日(火)10:00 〜 7月13日(日)23:59対象商品:モスライスバーガー〈のり弁〉商品(上記表の5種類の商品)のみの購入で、合計8,000円未満でも送料無料※他商品との同時購入で合計8,000円未満の場合は送料が発生する。※楽天市場店はキャンペーン対象外。