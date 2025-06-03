¥ª¥Ë¥ä¥ó¥Þ·¿¥Ï¥Á¤è¤±¥°¥Ã¥º¤òËâ²þÂ¤¡¡±©¤¬¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼¥¬¥ó¥À¥à»ÅÍÍ¤Ë
¡¡¥Ï¥Á¤è¤±ÂÐºö¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¶áÇ¯¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥Ë¥ä¥ó¥Þ·¿¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¤³¤ì¤ËËâ²þÂ¤¤ò»Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¤¯¤Þ¤À¤¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥Ë¥ä¥ó¥Þ¤Î±©¤¬¤Ê¤ó¤È¡Ö¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥¥Ã¥È¤Î¤â¤Î¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤¹¡£¥Ï¥Á¤è¤±¤È¤·¤Æ¤Î¸ú²Ì¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤¹¤´¤¯¶¯¤½¤¦¤À¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¸µ¡¹2024Ç¯9·î¤Ë¡¢°ìÅÙ¤¯¤Þ¤À¤¤¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£ºÇ¶á¡Ö#·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Çºî¤Ã¤¿¤é»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿ºîÉÊ¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òX¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²óºÆ·Ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤é¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ª¥Ë¥ä¥ó¥Þ¤Î±©¤¬¼è¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î½¤Íý¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤¯¤Þ¤À¤¤¤µ¤ó¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¥Ï¥Á¤è¤±¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¶¯²½¤·¤è¤¦¡×¤È¡¢¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼¥¬¥ó¥À¥à¤Î¡Ö¸÷¤ÎÍã¡Ê¥ô¥©¥ï¥Á¥å¡¼¥ë¡¦¥ê¥å¥ß¥¨¡¼¥ë¡Ë¡×¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡Åö»þ¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED¡¡FREEDOM¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Þ¤À¤¤¤µ¤ó¿Æ»Ò¡£¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼¥¬¥ó¥À¥à»ÅÍÍ¤Î¥ª¥Ë¥ä¥ó¥Þ¤¬¤µ¤¾´î¤Ð¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄÌ³Ø»þ¤Ë¤³¤ìÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤éÍ§Ã£¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤ë¤«¤é¡ª¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ¾¤·¤Æ¡ª¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Î¸å¤ÏÊÒÊý¤Î±©¤ò·¿¼è¤ê¤·¡¢¥ì¥¸¥ó¤ÇÊ£À½¡£±©¤ÎÌÏÍÍ¤âÉÕ¤±Â¤·¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¸µÄÌ¤ê¤Î»Ñ¤ËÄ¾¤·¤Æ»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¤¯¤Þ¤À¤¤¤µ¤ó¡£¿´Ãæ¤Ï¤ä¤äÊ£»¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤òX¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È7Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤È¶¦¤Ë¡ÖÊ¬¿È¤·¤½¤¦¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¡ª¤³¤ó¤ÊÉð´ï¡×¤Ê¤É¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Åê¹Æ¤«¤éÈ¾Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¤â¡¢¤¯¤Þ¤À¤¤¤µ¤ó¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤ª¤â¤Á¤ã¤ä¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÊª¤Î½¤Íý¤ò¤è¤¯Íê¤Þ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸À¤Ë½ý¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤è¤¦¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¼êÀè¤¬´ïÍÑ¤Ê¤¯¤Þ¤À¤¤¤µ¤ó¤ò¸«½¬¤Ã¤Æ¤«¡¢Ä¾¤»¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÇÄ¾¤¹¤Ê¤É¡¢¥â¥Ç¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÉã¤ÎÇØÃæ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼¥ª¥Ë¥ä¥ó¥Þ¤Î½ÐÍè±É¤¨¤¿¤ë¤ä¡£¤â¤·¤âËÜÅö¤Ë¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼¥¬¥ó¥À¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ï¥Á¤¿¤Á¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
#·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Çºî¤Ã¤¿¤é»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿ºîÉÊ
¤Þ¤µ¤«Ëü±Û¤¨¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿😅 pic.twitter.com/nvOD2n5Jvm
— ¤¯¤Þ¤À¤¤ (@oqPpSH1ZhXLW4zA) May 28, 2025
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¤¯¤Þ¤À¤¤¤µ¤ó¡Ê@oqPpSH1ZhXLW4zA¡Ë
¡Ê»³¸ý¹°¹ä¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By »³¸ý ¹°¹ä | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025060301.html