総額○○万!? 1カ月の食事スケジュールと食費を全公開！（3月・マッキー牧元）

グルメ界隈に名を馳せる人たちの1カ月間の食スケジュールと食費を全解剖するこの企画。

今回は、外食回数は年間600回以上、カジュアル店から高級店まで、全国さまざまなグルメを食べ歩くマッキー牧元さんの1カ月に迫ってみた。驚きの食費の総額は記事末尾に掲載!

教えてくれる人

マッキー牧元

株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。

美食を求め全国を巡るマッキーさんの3月の「食スケジュール」を大公開!

3/3〜5(台湾)

萃釅 AINSI THE

雲松小館

晶華軒

3/6 夜「味治」(東京・中野)

庶民的なうなぎ屋。うなぎのさまざまな部位の串が人気。

味治

3/7 夜「シンスケ」(東京・湯島)

<店舗情報>◆味治住所 : 東京都中野区中野5-57-10TEL : 03-6677-1990

東京を代表する老舗居酒屋。

シンスケ

3/7 夜「旬菜鮪處 英」(東京・根津)

<店舗情報>◆シンスケ住所 : 東京都文京区湯島3-31-5 YUSHIMA3315ビル 1F・2FTEL : 03-3832-0469

まぐろ鍋など、まぐろ料理をウリにする居酒屋。

旬菜鮪處 英

3/8 昼「人形町今半 本店」(東京・人形町)

<店舗情報>◆旬菜鮪處 英住所 : 東京都文京区根津2-19-11 逢初1号館 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

江戸前のすき焼きならここしかない、という名店。

人形町今半 本店

3/8 夜「紋や」(福井)

<店舗情報>◆人形町今半 本店住所 : 東京都中央区日本橋人形町2-9-12TEL : 03-3666-7006

福井の人気居酒屋で水蟹を食べる。

紋や

3/8 夜「ブルーライトカフェ」(福井)

<店舗情報>◆紋や住所 : 福井県福井市中央3-4-6TEL : 0776-23-0040

ワインとパスタが充実しているバー。

ブルーライトカフェ 出典:川井 潤さん

3/9 昼「ふぐ料理 五作荘」(福井)

<店舗情報>◆ブルーライトカフェ住所 : 福井県福井市中央3-3-12TEL : 0776-23-3700

蓄養のふぐが安価でいただける。ヒレ酒の濃密さがすごい。

ふぐ料理 五作荘

3/9 昼「ラ・イルマーレ」(福井)

<店舗情報>◆ふぐ料理 五作荘住所 : 福井県大飯郡高浜町和田131-16-1TEL : 0770-72-0164

大海原を望むイタリアン。パルミジャーノに入れて作るパスタが人気。

ラ・イルマーレ

3/9 昼「源六餅本舗」(福井)

<店舗情報>◆ラ・イルマーレ住所 : 福井県大飯郡高浜町畑11-15-4TEL : 0770-72-5120

江戸時代から続く餅菓子屋。

源六餅本舗

3/9 昼「道の駅 うみんぴあ大飯 特産品販売所」(福井)

<店舗情報>◆源六餅本舗住所 : 福井県大飯郡高浜町三明2-56TEL : 0770-72-0022

おおい町の道の駅。地の魚だけを使った海鮮丼が名物。

道の駅 うみんぴあ大飯 特産品販売所

3/9 昼「宮古島珈琲 焙煎所」(福井)

<店舗情報>◆道の駅 うみんぴあ大飯 特産品販売所住所 : 福井県大飯郡おおい町成海1-1-2TEL : 0770-77-4600

宮古島から来たコーヒー店。希少種の豆を焙煎してコーヒーに。

宮古島珈琲 焙煎所 出典:トンカチ901さん

3/9 夜「生簀割烹 雅」(福井)

<店舗情報>◆宮古島珈琲 焙煎所住所 : 福井県大飯郡おおい町成海1-8-5TEL : 090-2387-2665

甘鯛のフルコース、中でもしゃぶしゃぶと寿司が素晴らしい。

生簀割烹 雅

3/9 夜「L’aisance」(福井)

<店舗情報>◆生簀割烹 雅住所 : 福井県小浜市小浜香取107TEL : 0770-53-1678

福井の食材にとどまらず、郷土料理をフランス料理に巧みに用いる。

L’aisance

3/10 朝「喫茶ちんちろりん」(福井)

<店舗情報>◆L'aisance住所 : 福井県福井市高柳1-712TEL : 050-3150-8858

朝から豊富な料理がいただける喫茶店。大人のお子様ランチがいい。

喫茶ちんちろりん

3/10 朝「トレモロ」(福井)

<店舗情報>◆喫茶ちんちろりん住所 : 福井県福井市板垣1-207TEL : 0776-35-5588

さまざまなオリジナルサンドイッチがいただける。

トレモロ

3/10 昼「Aiden」(福井)

<店舗情報>◆トレモロ住所 : 福井県福井市開発2-105 開発ガーデンスクウェア 101TEL : 0776-57-1006

福井の食材を使ったフランス料理がいただける。ランチのみの店。

Aiden

3/10 昼「豆とくるみ」(福井)

<店舗情報>◆Aiden住所 : 福井県福井市高木中央1-2601TEL : 0776-50-0655

地元民に愛されるケーキと和菓子の店。

豆とくるみ

3/10 昼「カレーと和とお酒の店 本道坊」(福井)

<店舗情報>◆豆とくるみ住所 : 福井県坂井市春江町針原14-1-1TEL : 不明の為情報お待ちしております

元有名割烹出身の主人が作る、食材の味を生かしたカレー。

カレーと和とお酒の店 本道坊

3/10 昼「手打ちうどん 新富」(福井)

<店舗情報>◆カレーと和とお酒の店 本道坊住所 : 福井県福井市東森田4-726-1TEL : 0776-97-8623

そば屋の多い福井では珍しい本格うどんの店。

手打ちうどん 新富

3/10 昼「宗近製麺所 おいしい麺の専門店」(福井)

<店舗情報>◆手打ちうどん 新富住所 : 福井県坂井市丸岡町羽崎16-1-2TEL : 0776-66-6262

製麺所直営のそば屋。かき揚げがいい。

宗近製麺所 おいしい麺の専門店

3/10 夜「L’asse」(福井)

<店舗情報>◆宗近製麺所 おいしい麺の専門店住所 : 福井県越前市北町45-63-1TEL : 0778-24-0147

目黒にあった星付きイタリアン「ラッセ」の村山シェフが、不定期で開く店。

L’asse

3/11 朝「ニシムラカフェ 本店」(福井)

<店舗情報>◆L’asse住所 : 福井県福井市文京3-1-29 杉森ビル 1FTEL : 080-1073-7026

郊外にあるが、朝から満席の人気コーヒー店でモーニング。

ニシムラカフェ 本店

3/11 朝「大久保茶屋」(福井)

<店舗情報>◆ニシムラカフェ 本店住所 : 福井県福井市経田2-101TEL : 0776-25-6001

足羽山頂上にある茶屋で味噌田楽を食べる。

大久保茶屋

3/11 昼「無碍山房 福井」(福井)

<店舗情報>◆大久保茶屋住所 : 福井県福井市足羽上町 足羽山公園内NHK塔前広場TEL : 0776-36-0306

名店「菊乃井」出身の料理人が営む。さまざまな料理がいただける、そばミニ懐石がいい。

無碍山房 福井

3/11 夜「和楽惣」(東京・広尾)

<店舗情報>◆無碍山房 福井住所 : 福井県福井市足羽1-8-16TEL : 不明の為情報お待ちしております

変幻自在、自由闊達な料理が楽しめる居酒屋。

和楽惣

3/12 夜「田町鮨 惠万」(東京・三田)

<店舗情報>◆和楽惣住所 : 東京都港区南麻布5-1-1 プラザケイ 1FTEL : 03-3445-0550

漁師から直接仕入れた魚だけを扱う希少な寿司屋。

田町鮨 惠万

3/13 昼「La Brianza」(東京・六本木)

<店舗情報>◆田町鮨 惠万住所 : 東京都港区芝5-19-6 ARISTO三田 1FTEL : 050-5593-6596

月1回の定例会。今回も奥野シェフは才能を発揮しまくり!

La Brianza

3/13 夜「ビストロ バー ア ヴァン コダマ」(東京・渋谷)

<店舗情報>◆La Brianza住所 : 東京都港区六本木6-12-3 六本木ヒルズけやき坂通り 六本木ヒルズレジデンスC棟 3FTEL : 050-5590-8406

児玉シェフによるオーソドックスなビストロ料理が楽しい。

ビストロ バー ア ヴァン コダマ

月後半も食巡りが止まらない!

3/15〜18(ネパール)

UTSE

ヒマラヤ蕎麦

BagoonThakou

3/19 昼「日本橋 川口」(東京・新日本橋)

<店舗情報>◆ビストロ バー ア ヴァン コダマ住所 : 東京都渋谷区渋谷1-6-4 せいこうビル 1FTEL : 03-5962-7726

レセプションに参加。「すきやばし次郎」出身の店主が3月にオープンさせた、新進気鋭の店。

日本橋 川口

3/19 夜「鮨 やすみつ」(東京・四谷三丁目)

<店舗情報>◆日本橋 川口住所 : 東京都中央区日本橋本町4-5-13 SG日本橋本町ビル1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

四谷の人気店。殻から開けたばかりの赤貝、松葉蟹など他とは一線を画す。

鮨 やすみつ

3/20 夜「バー カスミチョウ・アラシ」(東京・乃木坂)

<店舗情報>◆鮨 やすみつ住所 : 東京都新宿区四谷三栄町5-2TEL : 050-5597-9812

チャンピオンに多数なっている竹田さんのお店。カクテルが素晴らしい。

バー カスミチョウ・アラシ 出典:みほるもんさん

3/21 夜「鳥栄」(東京・湯島)

<店舗情報>◆バー カスミチョウ・アラシ住所 : 東京都港区西麻布3-23-14 内田邸 B1FTEL : 03-5772-8811

老舗の鶏鍋屋。品のある味わい。

鳥栄

3/22 昼「INA restaurant」(奈良)

<店舗情報>◆鳥栄住所 : 東京都台東区池之端1-2-1TEL : 03-3831-5009

30代前半の2人でやられている、奈良の食材を駆使した先進の和食。

INA restaurant

3/22 夜「焼肉ホルモンあさひ」(愛知)

<店舗情報>◆INA restaurant住所 : 奈良県宇陀市室生大野1876TEL : 050-5594-2589

試食会。「サカエヤ」の肉を使った昭和焼肉。

焼肉ホルモンあさひ

3/23 夜「浜作 新本店」(京都)

<店舗情報>◆焼肉ホルモンあさひ住所 : 愛知県名古屋市東区泉1-17-15 T.Yビル 1FTEL : 050-5594-3404

古き良き時代の味を今に受け継ぐ日本の財産。

浜作 新本店

3/24 昼「虎萬元 南青山店」(東京・表参道)

<店舗情報>◆浜作 新本店住所 : 京都府京都市中京区新町通六角下ル六角町360TEL : 075-561-0330

中国アンティークに囲まれた空間で食べる北京料理の店。

虎萬元 南青山店

3/25 昼「焼売酒場 小川」(東京・渋谷)

<店舗情報>◆虎萬元 南青山店住所 : 東京都港区南青山7-8-4 高樹ハイツ B1FTEL : 03-3409-2291

焼売バーでのお値打ちな昼定食。

焼売酒場 小川

3/26 昼「神田まつや 本店」(東京・淡路町)

<店舗情報>◆焼売酒場 小川住所 : 東京都渋谷区渋谷3-1-10 1FTEL : 050-5596-8452

東京を代表する老舗そば屋。

神田まつや 本店

3/26 昼「近江屋洋菓子店」(東京・淡路町)

<店舗情報>◆神田まつや 本店住所 : 東京都千代田区神田須田町1-13TEL : 03-3251-1556

明治17年創業。クラシックな味わいを守るケーキの店。

近江屋洋菓子店

3/26 夜「貴山」(東京・三越前)

<店舗情報>◆近江屋洋菓子店住所 : 東京都千代田区神田淡路町2-4TEL : 03-3251-1088

「京味」出身の金森氏が2024年10月に開店させた割烹。

貴山

3/27 昼「博多とんかつ わか葉 浜松町店」(東京・大門)

<店舗情報>◆貴山住所 : 東京都中央区日本橋室町1-11-8 神茂ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

博多で人気のとんかつ屋の東京進出店。数十分かけて揚げるかつ。

博多とんかつ わか葉 浜松町店

3/27 夜「徳山鮓」(滋賀)

<店舗情報>◆博多とんかつ わか葉 浜松町店住所 : 東京都港区浜松町2-3-1 日本生命浜松町クレアタワー B1FTEL : 03-3436-1522

川魚、ジビエ、鮒寿司で有名なオーベルジュでのイベント。

徳山鮓

3/28 昼「京極寿司」(滋賀)

<店舗情報>◆徳山鮓住所 : 滋賀県長浜市余呉町川並1408TEL : 0749-86-4045

地元のビワマス、福井よりの魚、そして「サスエ前田魚店」の魚による巧みな握り寿司。

京極寿司

3/28 夜「サカエヤプラス」(滋賀)

<店舗情報>◆京極寿司住所 : 滋賀県長浜市元浜町6-11TEL : 0749-62-3265

著名精肉店「サカエヤ」に隣接した店。不定期でシェフを呼んで料理会を開く。

サカエヤプラス

3/29 昼「京洋食 まつもと」(京都)

<店舗情報>◆サカエヤ住所 : 滋賀県草津市追分南5-11-13TEL : 077-563-7829

洋食屋。ハンバーグがおすすめ。

京洋食 まつもと

3/29 昼「イノダコーヒ 八条口支店」(京都)

<店舗情報>◆京洋食 まつもと住所 : 京都府京都市中京区不動町171-4TEL : 050-5590-3766

京都を代表するコーヒー店。ミックスサラダがおいしい。

イノダコーヒ 八条口支店 出典:暴飲暴食マンさん

3/29 夜「キャラバン」(愛知)

<店舗情報>◆イノダコーヒ 八条口支店住所 : 京都府京都市下京区東塩小路高倉町8-3 アスティロード京都 1FTEL : 075-574-7478

名古屋で連夜満席のピッツァ&バー。シーザーサラダピッツァがいい。

キャラバン

3/29 夜「西山TAXI」(愛知)

<店舗情報>◆キャラバン住所 : 愛知県名古屋市東区泉2-3-22 カーサ南白壁TEL : 052-931-3898

「キャラバン」と同系列の和食居酒屋。

西山TAXI 写真:お店から

3/30 昼「六条新町 招福亭」(京都)

<店舗情報>◆西山TAXI住所 : 愛知県名古屋市中区栄1-6-7 十七ビルTEL : 050-5594-9216

創業昭和13年。茶そばで有名な店。

六条新町 招福亭

3/30 夜「道人」(京都)

<店舗情報>◆六条新町 招福亭住所 : 京都府京都市下京区艮町894TEL : 075-351-6111

「未在」出身の中島氏がやられる板前割烹。

道人

3/31 夜「手作り餃子の店 吉春」(東京・国領)

<店舗情報>◆道人住所 : 京都府京都市左京区仁王門通新柳馬場東入ル菊鉾町291-1TEL : 075-203-0074

噛んだ瞬間に香りとみずみずしさが弾ける。季節を感じさせる包みたての水餃子が楽しい。

手作り餃子の店 吉春

マッキー牧元さんの2025年3月の食費の合計は……?

<店舗情報>◆手作り餃子の店 吉春住所 : 東京都調布市国領町8-1-14TEL : 042-426-8153

食費はなんと「770,212円」!

月末に一度、思い出とともに食費を振り返ってみるのも良いかもしれないですね。次回もお楽しみに!

文:マッキー牧元、食べログマガジン編集部 写真:マッキー牧元

