人気アニメ『ル パン 三世』の新作『LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のル パン 』が、FODやdアニメストアなどで6月20日より一斉配信されることが決定した。物語は完全新作映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』(6月27日公開)の前日譚で、『LUPIN THE IIIRD』シリーズ(2014年)を担当した小池健監督による 銭形警部 を主人公に据えたバディ・アクションとなる。

極寒の地、ロビエト連邦で発生した空港爆破テロ。容疑者として浮かび上がったのは、まさかのル パン 三世だった。しかし、銭形が追い詰めた“もう1人のル パン ”は、無実を主張する。正義を貫く男・銭形は、謎に包まれた“偽ル パン ”と対峙することになる…というストーリー。公開されたティザービジュアルでは、弾丸を受けたような中折れ帽を被り、鋭いまなざしで正面を見据えるトレンチコート姿の 銭形警部 と、ワルサーP38を片手に歩き出そうとしているル パン 三世が、「盗まれたのはお前自身か…」と意味深なキャッチコピーとともに描かれている。また、映画公開を記念して、 WOWOW にて6月22日より『次元大介の墓標』『血煙の石川五ェ門』『 峰不二子 の嘘』3作品を一挙放送されることが決定した。さらに『ル パン 三世 風魔一族の陰謀』も6月13日よりFOD、dアニメストア、 DMM TVなどで配信されることが決まった。なお、 TBS にて1月から放送された 日曜劇場 『御上先生』で、脚本を務めた詩森ろばが『ル パン 』好きで、石川五ェ門が好きということで、台本に「次元(つぎもと)」というキャラクターが生まれていた。宮崎陽平監督もル パン が好きで、セットの次元 部屋 が出来上がり、話数を通しての『御上先生』への協力が実現。次元の 部屋 に『LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のル パン 』のポスターが掲出された話数が放送されると、 SNS では、「解禁前のポスター?」「あの青いポスター見たことない」「小池ル パン の新作?」とル パン ファンが騒然となっていた。それを受け、宮崎監督は「 日曜劇場 『御上先生』では、「次元」という生徒、ル パン 三世グッズだらけの彼の 部屋 、“ル パン AI”の声に「ル パン 三世」の 栗田貫一 さん、予備校の先生に「石川五ェ門」の 浪川大輔 さんなど、全話を通して多くの“ル パン 一味”の皆様にご協力いただきました。そんな『御上先生』の撮影終盤、どこかにこっそり貼れないかと渡された青色の追加ポスター。タイトル、絵のタッチ…これは小池健監督の『LUPIN THE IIIRD』の新作ではないか!今回は 銭形警部 とル パン がメインなのか!しかも、ル パン が2人…?疑問と期待で胸が躍りました。未発表だった新作ポスターをほんの少し“匂わせ”しようという提案だったのですが、ドラマ内にしっかり目立つように登場させてもらいました。9話・10話にだけ貼られたこのポスター、今からでも『御上先生』配信でぜひご確認ください!そんな粋なスタッフ陣が携わる新作『LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のル パン 』に、きっとあなたの心も“盗まれる”はずです。楽しみにしています!」とコメントを寄せた。