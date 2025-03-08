¡ÖºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¡×¤¬Á´¹ñ¤Ç³ÈÂç¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤â¸ÀµÚ °ÛÍÍ¤Ê³È»¶¤Ë¼çºÅ¼Ô¤âº¤ÏÇ¡ÖµÕ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁû¤¬¤ì¤¹¤®¤Ç°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡Àè·î21Æü¡¢ºâÌ³¾ÊÁ°¤ÇÂç¤¤ÊÀ¼¤¬¶Á¤Â³¤±¤¿¡£¡ÖºâÌ³¾ÊÊ¬³ä¡ªºâÌ³¾Ê²òÂÎ¡ª¡×¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¡ªºâÀ¯¶Ñ¹Õ¼çµÁ¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¡ª¡×¡£ÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ï¸ºÀÇ¤Ê¤É¹ñÌ±ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤ÈºâÌ³¾Ê¤Î²òÂÎ¡£¤³¤Î¡ÈºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¡É¤ÏSNS¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë½ù¡¹¤Ë³È»¶¤·¤¿¡£º£½µ¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤â¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢ÀÐÇËÌÐÁíÍý¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤Î³§ÍÍÊý¤Î¤´ÉÔËþ¡¢¤ªÅÜ¤ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤ÇÂÎ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤É¤â¤ÏÅù´×»ë¡ÊÌµ»ë¤ä·Ú»ë¡Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤´Íý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Ù¤¯¹¹¤Ê¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°ÛÍÍ¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡ÖºâÌ³¾Ê²òÂÎ¡ª¡×¥Ç¥â¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ºâÌ³¾Ê¤Ï¹ñ¤ÎÍ½»»¤äÀÇ¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ê¡¢¹ñÍºâ»º¡¢»æÊ¾¡¦²ßÊ¾¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¡¢¹ñ¤Î¶â¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌò½ê¡£ºâÌ³¾Ê¤¬GO¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢³Æ¾ÊÄ£¤¬µá¤á¤ë¶â¤¬²ó¤é¤º¡¢¤Ä¤Þ¤ê¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Î¶â¤â½½Ê¬¤Ë²ó¤é¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊºâÌ³¾Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤¬ÆüÁý¤·¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖABEMA Prime¡×¤Ç¤Ï¥Ç¥â¤Î¼çºÅ¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºâÌ³¾Ê¤Î°ÕµÁ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼çºÅ¼Ô¤Ç¤µ¤¨¸ÍÏÇ¤¤¤ò¸«¤»¤ë³È»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¡£
¢£1¥«·îÂ¤é¤º¤ÇÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¡×
¡¡Àè·î21Æü¡¢ºâÌ³¾ÊÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ç¥â¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Ç¥â¤Ï³ÆÃÏ¤Ë³ÈÂç¡£14Æü¤Ë¤ÏÁ´¹ñ10¥«½ê¤ÎºâÌ³¾Ê¤äºâÌ³¶ÉÁ°¤ÇÁ´¹ñ°ìÀÆ¥Ç¥â¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥â¤ò¼çºÅ¤·¤¿¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö¿·À¸Ì±¸¢ÅÞ¡×ÂåÉ½¤ÎÄÍ¸ýÍÎÍ¤»á¤Ï¡ÖËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¥Ç¥â¤¬µ¯¤¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ÆâÍÆ¤ÎÆñ¤·¤µ¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ³°¤ÇÏÃ¤¹¤È¤¤¤¦¥Ç¥â¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖµîÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¡¢¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡Ë¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤¬¡Ø103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ù¤ò178Ëü±ß¤Ë¤¹¤ë¤È3ÅÞ¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢·ë¶É¤ÏÈ¿¸Î¤Ë¤µ¤ì¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤âÊ®½Ð¤·¤¿¡£¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¡¢³èÆ°¤¹¤ë¿Í¤ÎÉÔËþ¤¬Ê¨ÅÀ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥â¤¬µ¯¤¤¿¤È»×¤¦¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤ÎÃæ¤Ç¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ü¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾õ¶·¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤º¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î°ì²¡¤·¤Ç¥Ç¥â¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¡ÖºâÌ³¾Ê²òÂÎ¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢ÄÍ¸ý»á¤¬·Ç¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°²ó½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¡¢ÄÍ¸ý»á¤Î»Ø¼¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢SNS¤Ê¤É¤Î³È»¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»þÎ®¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¡£»ä¤¬°ìÈÖÁÊ¤¨¤¿¤¤¤Î¤ÏºâÀ¯¶Ñ¹Õ¼çµÁ¤òÀµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡ØºâÌ³¾Ê²òÂÎ¡Ù¤â¡¢»ä¤ÏÊ¬³ä¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡Ø²òÂÎ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤Ö¤Ã²õ¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ë¸í²ò¤â¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ç¥â¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¸ÀÍÕ¤ÎÀª¤¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ø²òÂÎ¡Ù¤È¡ØÊ¬³ä¡Ù¤È¸ò¸ß¤Ë¥³¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¾åÉÊ¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Î¥ê¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ê¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â³È»¶¡£¥Ç¥â¤Îµ¬ÌÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï°ÛÍÍ¤È¤â¸À¤¨¤ëÂ®ÅÙ¤Ç¹¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÄÍ¸ý»á¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤¹¤é´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖµÕ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁû¤¬¤ì¤¹¤®¡£¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼ã´³¤Î°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÈ¿¥ï¥¯¥Á¥ó±¿Æ°¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿Í¤ò½¸¤á¤¿¤¬Á´Á³ÊóÆ»¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤Éº£²ó¤ÎºâÌ³¾ÊÁ°¥Ç¥â¤Ï¡¢Á´Á³¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¿Í¿ô¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â°·¤ï¤ì¤¿¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤´¤¤Áû¤®¤ò¤ä¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢°ãÏÂ´¶¤â¤¢¤ë¡£¥Ç¥â¤ÏÊóÆ»¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤Þ¤¿¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¼¤òÀ¯¼£¤¬½¦¤¦¡£º£²ó¡¢°Õ³°¤Ê¤Û¤ÉÁá¤á¤Ë½¦¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡£
¢£¸µºâÌ³´±Î½¡ÖºâÌ³¾Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¡¢ÈãÈ½¤ÏÁý¤¨¤Æ¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºâÌ³¾Ê¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¡£¸µºâÌ³´±Î½¤Ç¼«Ì±ÅÞ½êÂ°¤Îº£²¬¤¦¤¨¤»á¤Ï¡ÖÊª²Á¤¬¤º¤Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¿¤«Íú¤¸ý¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ºâÌ³¾Ê¤ò¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç°¼Ô¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ç¥â¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤ÎÈ©´¶¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¡¢ºâÌ³¾Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤«ÈãÈ½¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï3Ç¯È¾¤°¤é¤¤Á°¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡¤¿¤À¤·¥Ç¥â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥Ç¥â¤Ï·ûË¡¾å¡¢ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤¿É½¸½¤Î¼«Í³¤Ç¡¢1¤Ä¤ÎÉ½¸½³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¦¤ë¡£¤¿¤À¡¢À¯¼£¤¬ºÇ¸å¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¡£¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢ÁýÀÇ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Í½»»¡¢Ë¡Î§¤Î¸¶°Æ¤òºî¤ë¤Î¤ÏÌò½ê¤Ç¤¢¤ê¸øÌ³°÷¤À¤¬¡¢·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¹ñ²ñ¡£º£²ó¤â¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÍ½»»¤Ï½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¡£ºâÌ³¾Ê¤¬Á´¤Æ¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤³¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ºâÌ³¾Ê¤Ð¤«¤ê¤¬Ì·Àè¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿»þ»öÌäÂê¤òYouTube¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¾Ð²¼Â¼½ÎÂåÉ½¤Î¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ê¤Ê»á¤Ï¡¢ºâÌ³¾Ê¤ÎÃæ¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÖºâÌ³¾Ê¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î·ï¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë°Â·îµë¤Ç¿¼Ìë¡¢½ªÅÅ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Ç¥â¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ëÃæ¤Ç¡ØËÜÅö¤Ë°ìÂÎÃ¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÅÌÏ«´¶¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÊý¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÍèÀ¯¼£¤ÎÌò³ä¤ÏÍ½»»¤ò¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤¯¤é»È¤¨¤ë¤«¡Ê¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¡Ë¡£¤À¤¬º£¤ÎÀ¯¼£²È¤Ï¡¢¸ºÀÇ¤¹¤ë¤È¤«¡¢ÇÛ¤ë¤Î¤òÁý¤ä¤¹Í½»»Áý¤ËÂç¤¤¯ÌÜ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÌòÌÜ¤ò·ë¶É²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏºâÌ³¾Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈºâÌ³¾Ê¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°¼Ô¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡£
¡¡ÄÍ¸ý»á¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÊÌ¤ËºâÌ³¾Ê¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö·ÐºÑÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ç¥â¤ò¤ä¤ë»þ¤Ë¡¢¤É¤³¤Ç¤¹¤ë¤«¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤¿¤Ç¡ØºâÌ³¾Ê¤Ë¹Ô¤±¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºâÌ³¾Ê¤Ï°ìÈÖ¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¾ì½ê¤À¡£¡ÊÍ¿ÅÞ¤Î¡Ë¼«Ì±ÅÞ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ç¡¢ÊÌ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤¬¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤½¤³¤Ç¥Ç¥â¤ò¤·¤ÆÃæ¤ËÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢¥Ç¥â¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë