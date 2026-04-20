都市の成長に不可欠な「マンション」と「データセンター」の建設。それらの建設について周辺住民の理解を得ることは難しく、反対運動に発展するケースも少なくありません。とはいえ建築基準法に適合していれば、建設が進む場合がほとんどです。日照・景観・騒音・地盤沈下など、建設によって起こり得る様々な生活環境への悪影響について、土地の所有者や住民はどのような対策を取ることができるのでしょうか。マンションとデータセ