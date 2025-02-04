¡Ö¥í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¥«¥é¥ª¥±Å¹¤Ë¡×12ºÐ¾¯½÷¤ËÀÅªË½¹Ô¡¢¸µµÄ°÷¡¦ÄÇÌÚÊÝ58ºÐ¤ÎÈÜÎô¤µ¤òÊª¸ì¤ë¡È¸¡º÷¥ï¡¼¥É¡É¡Ò¼¹¹ÔÍ±Í½È½·è¡Ó
¡¡Åìµþ¡¦¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥«¥é¥ª¥±Å¹¤Ç¡¢Åö»þ12ºÐ¤ÎÃæ³Ø1Ç¯À¸¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÄÇÌÚÊÝÈï¹ð¡Ê58¡Ë¤ËÅìµþÃÏºÛ¤Ï3Æü¡¢Ä¨Ìò3Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û12ºÐ¾¯½÷¤Ë¥«¥é¥ª¥±Å¹¤ÇÀÅªË½¹Ô¡ÄÄÇÌÚÈï¹ð¤Î¡È¸¡º÷¥ï¡¼¥É¡É¤Ê¤É¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë
¡¡2024Ç¯12·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤ÈÈ¹Ô¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¤¸¤¿µ»ö¤òºÆ¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡Ê½é½Ð¡§¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×2024Ç¯12·î8ÆüÇÛ¿®¡£Ç¯Îð¡¢¸ª½ñ¤ÏÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¡¡¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¸Ä¼¼¤ÇÁ´Íç¤Î¾¯½÷¤ÈÊú¤¹ç¤¤¡¢¼¹Ù¹¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¹ø¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ëÃæÇ¯ÃË¡£Çö¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ¬È±¤¬¾®¹ï¤ß¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Å¹¤Î½¾¶È°÷¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìÀþ¤ò¤È¤¦¤Ë±Û¤¨¤¿½Ã¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
½°±¡µÄ°÷¤ò2´üÌ³¤á¤¿¡ÊËÜ¿Í¤ÎFacebook¤è¤ê¡Ë
¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ë¡È¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¡É
¡¡3¥«·îÍ¾¤Î¸ûÎ±¤¬¿È¤Ë±þ¤¨¤¿¤Î¤«¡¢¾å²¼¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼»Ñ¤ÎÃË¤ËµÄ°÷»þÂå¤ÎÀº×û¤µ¤ÏÈù¿Ð¤â¤Ê¤¤¡£ºÙ¿È¤Î¸ª¤òÍÉ¤é¤·¡¢¤½¤Î»ëÀþ¤ÏË»¤·¤Ê¤¯¼þ°Ï¤ÎÍÍ»Ò¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î5Æü¸á¸å¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¸µ½°±¡µÄ°÷¡¦ÄÇÌÚÊÝÈï¹ð¡Ê58¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤¬ÅìµþÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÄÇÌÚÈï¹ð¤¬½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤ÆÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó3¥«·îÁ°¤Îº£Ç¯9·î8Æü¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡ÄÇÌÚÈï¹ð¤ÏÅì³¤Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢»³°ìëú·ô¤ËÆþ¼Ò¡£Âà¿¦¸å¡¢°ñ¾ë¸©¸øÎ©¾®Ãæ³Ø¹»¤Ê¤É¤Î¶µ°÷¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¶Ð¤á¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Î¶µ°é¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢2012Ç¯11·î¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î½°µÄ±¡Áªµó¸øÇ§¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Ë·èÄê¡£Íâ·î¤Î½°±¡Áª¤ÇÀéÍÕ13¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¡¢ÈæÎãÉü³è¤Ç½éÅöÁª¡£½°±¡µÄ°÷¤ò2´üÌ³¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2021Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ÇÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½ºß¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©±º°Â»ÔÆâ¤ÇÃ±¿ÈÊë¤é¤·¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»ÊË¡µ¼Ô¡Ë
¡¡¸¡»¡´±¤Ï¡¢½ª»ÏÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÎÄÇÌÚÈï¹ð¤ò°ìÊÍ¤·¡¢µ¯ÁÊ¾õ¤òÏ¯ÆÉ¤¹¤ë¡£
¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï¡¢A¡ÊÅö»þ12ºÐ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ13ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é8·î20Æü¸á¸å6»þ33Ê¬º¢¤«¤é6»þ58Ê¬º¢¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢¥«¥é¥ª¥±¡Ø¤Þ¤Í¤¤Í¤³¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®Ãæ±ûÅ¹¡Ù25¹æ¼¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤Î¿°¤Ë¥¥¹¤ò¤·¡¢¤½¤Î¶»¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤·¡¢Æ±¿Í¤ÈÀ¸òÅù¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×
¡¡ºÛÈ½´±¤«¤é¡ÖÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ¯ÁÊ¾õ¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÄÇÌÚÈï¹ð¤ÏÎÏ¤Ê¤¤À¼¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¨¡¢´Ö°ã¤¤¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤¿¤¬¡¢½é¸øÈ½¤Ç¤Ï°ìÅ¾¤·¡¢µ¯ÁÊ»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Â³¤¯ËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤ÈÈ¹Ô¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¥«¥é¥ª¥±Å¹°÷¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¡È¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤»Ñ¡É
¡¡8·î20ÆüÍ¼¹ï¡¢Ì¤À®Ç¯¤Î²È½Ð¾¯½÷¤é¤¬½¸¤¤¡¢¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤ë²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÄÌ¾Î¡Ö¥È¡¼²£¡×¼þÊÕ¤Ë¸½¤ì¤¿ÄÇÌÚÈï¹ð¤Ï¡¢Ï©¾å¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿A¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ä°û¿©Å¹¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÆ»Ãæ¤ÇÇ¯Îð¤ò³ÎÇ§¡£12ºÐ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¾å¤Ç¡Ö¶âÁ¬¤Ë¤è¤ëÀ¸ò¡×¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÄÇÌÚÈï¹ð¤Ï¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®Å¹¡×¤Ë°ÜÆ°¡£¡ÖÂç¿Í¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡×Çä¤ê¾ì¤ËÄÄÎó¤µ¤ì¤¿¥í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼«¤é¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¡¢¸á¸å6»þ21Ê¬º¢¡¢¥«¥é¥ª¥±Å¹¤ËÆþÅ¹¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î»æ¤Ë¤ªÌ¾Á°¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òµºÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡Å¹°÷¤Ë¤½¤¦µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÄÇÌÚÈï¹ð¤Ï¡Ö´äÅÄ¤«¤Ä¤ß¡×¤Èµ¤·¡¢¼«¿È¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÈÖ¹æ¤òµºÜ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤ÎÅ¹°÷¤ÏÄÇÌÚÈï¹ð¤¬Æ±Å¹¤ò°ÊÁ°¤âÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ì¾Á°¤¬°ÊÁ°¿½¹ð¤·¤¿¤â¤Î¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃË¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ¼¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ÍÄµ¤¤Ê¾¯½÷¤¬¤¤¤ë¡£°ÛÍÍ¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤¿Å¹°÷¤Ï¡¢ÉÑÈË¤ËÅ¹°÷¤ÈµÒ¤¬±ýÍè¤¹¤ë25¹æ¼¼¤Ë°ÆÆâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Å¹°÷¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏÅªÃæ¤·¡¢µ´ÃÜ¤Î»Å¶È¤òÌÜ·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Æþ¸ýÈâ¤Î¥¬¥é¥¹ÉôÊ¬¤«¤é¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ç²£¤¿¤ï¤ëÍç¤ÎA¤µ¤ó¡£ÄÇÌÚÈï¹ð¤Ï¡¢Èà½÷¤Ë¸Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Å¹°÷¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÆ±Å¹¤ÎÅ¹Ä¹¤Ë¤½¤Î¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¸¡»¡´±¤Ë¤è¤ëËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤¯¡£
¡ÖÆ±Å¹Å¹Ä¹¤ÏÆ±¼¼Æþ¸ýÈâ¤«¤é¡¢A¤µ¤ó¤ÈÈï¹ð¿Í¤¬¥½¥Õ¥¡¤Ç¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¾õÂÖ¤ÇÊú¤¹ç¤Ã¤Æ¥¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¹Ä¹¤ÏÅ¹°÷¤«¤éA¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉÔÄê¤Ç¡ØÃæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢À®¿Í¤¬Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ÈÀ¸ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Æ±Æü¸á¸å6»þ50Ê¬º¢¡¢110ÈÖÄÌÊó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±Æü¸á¸å6»þ58Ê¬º¢¤Î¤³¤È¡£ÄÇÌÚÈï¹ð¤ÏA¤µ¤ó¤ÈÀ¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À»ö¼Â¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦Óâ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£½÷¤Î»Ò¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
ÄÇÌÚÈï¹ð¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î¸¡º÷ÍúÎò¤Ë¤Ï¡Ä
¡¡Á°½Ð¤Î»ÊË¡µ¼Ô¤¬¸ÀÍÕ¤ò·Ñ¤°¡£
¡ÖÄÇÌÚÈï¹ð¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤«¤éÇ¤°ÕÆ±¹Ô¤È¡¢DNA·¿´ÕÄê¤Î¤¿¤á¤Î¸ý¹ÐÆâ¸¡ºº¤ÎÇ¤°ÕÄó½Ð¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤òµñÀä¡£¼«¿È¤ÎÌ¾»É¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ë¤è¤ê¡¢A¤µ¤ó¤Îº¸¶»¤È¸ª¤ÎÉôÊ¬¤«¤éÈà½÷¤ÈÄÇÌÚÈï¹ð¤ÎDNA¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢A¤µ¤ó¤Ï·Ù»¡´±¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤¦ÁÇÄ¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¥¨¥Ã¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Èà½÷¤Ï¡¢ÄÇÌÚÈï¹ð¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤¿1Ëü±ß»¥¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½é¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¸å¤ÎÄÇÌÚÈï¹ð¤Î¸ÀÆ°¤â¾Ü¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¹Ã20¤Î²òÀÏÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢ÄÇÌÚÈï¹ð¤«¤éº¹¤·²¡¤µ¤¨¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò²òÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¸å¡¢Èà¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò»È¤Ã¤Æ¡ØË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÊÛ¸î»Î¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ù¡Ø²ÎÉñ´ìÄ®¸òÈÖ¡Ù¡Ø¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Äºá¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦»ÊË¡µ¼Ô¡Ë
¡¡2023Ç¯7·î¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢À¸òÆ±°ÕÇ¯Îð¤¬16ºÐÌ¤Ëþ¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£²¾¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤È¤µ¤ì¤ë½÷À¤ÈÀ¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¹ç°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â16ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤äÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Äºá¤¬À®Î©¤·¡¢½èÈ³¤µ¤ì¤ë¡£ÄÇÌÚÈï¹ð¤Ï¡Ö»ùÆ¸¤ÈÀ¸ÅÌ¤Î°ã¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¸¡º÷¥ï¡¼¥É¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÄÄî¸å¡¢ÄÇÌÚÈï¹ð¤ÏÇæÀÊÂ¦¤Ë¤¤¤ë·ºÌ³´±¤ò¸þ¤¡¢±ü»õ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤éºÆ¤Ó¼ê¾û¤ò¤µ¤ì¤¿¡£¾¯½÷¤òÀÍß¤Î»«¤±¸ý¤È¤·¤ÆÏ®¤ó¤ÀÄÇÌÚÈï¹ð¤ËÂÐ¤·¡¢A¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤Î½èÈ³´¶¾ð¤Ï¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡¡
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë