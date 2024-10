俳優ヒュー・ジャックマン(56)に恋人ができたという噂が浮上した。ヒューは昨年9月、妻デボラ=リー・ファーネス(68)との離婚を発表したが、以前から親密だと噂されていた人物がいた。それは、2021年からヒューと一緒にブロードウェイの舞台で共演した女優だった。映画『ウルヴァリン』シリーズや『グレイテスト・ショーマン』などで知られる俳優ヒュー・ジャックマンは昨年9月、27年間連れ添った妻で豪女優のデボラ=リー・ファーネスとの離婚を共同声明として発表した。2人はハリウッドでもおしどり夫婦と知られていただけに、世間に衝撃を与えた。

関係者は当時、ヒューとデボラは離婚発表前から破局状態にあったものの、お互いに「子どもが18歳になるまで離婚しない」と決めており、婚姻関係を続けていたと明かしていた。その離婚発表から1年後、ヒューには新恋人の噂が報じられた。交際相手として噂されているのは、ブロードウェイミュージカルで共演した女優サットン・フォスター(49)だ。サットンは、大ヒット映画『オーシャンズ11』の脚本を手がけたテッド・グリフィン(53)と2014年に結婚して養子を迎えたが、このほど正式に離婚を申請し、10年間の結婚生活に終止符を打ったことが判明した。ブロードウェイの関係者の間では以前からヒューとサットンの交際が噂されていたが、サットンが離婚に踏み切ったことから、「ヒューとの交際は間違いないのでは?」と各メディアがみているようだ。ヒューとサットンは、2021年12月から2023年1月まで上演されていたブロードウェイミュージカル『The Music Man』で共演し、2人について関係者は米メディア『Page Six』にこう語っている。「2人は恋に落ち、確実に交際しています。お互いのことを思いあってますよ。今後の人生を一緒に過ごしたいと考えているようです。」また、別の関係者の証言によれば、2人は人目を避けながら交際を続けており、「空いた時間は常に一緒に過ごしているほど仲がいい」と話している。今回のヒューの交際報道に、ファンからはこのような声が上がっている。「2022年の2人の写真で、サットンがヒューの胸に手を当てていた。その時から何かあると感じていた。」「お似合いのカップルって感じで、とても微笑ましい。ただ、ひっそり交際していたのに、こうやって公になってしまって少し気の毒かも。」「サットンはヒューと不倫していたとかはないわよね? 2人の別れたパートナーにも幸せになってもらいたい。」画像2枚目は『The Music Man on Broadway Instagram「One week until opening night at the Winter Garden Theatre!」』より(TechinsightJapan編集部 Tina)