東京スカイツリーや東京ソラマチ、すみだ水族館など、連日観光客でにぎわう押上エリア。観光スポットが数多くある中、一日中趣味に没入できる「おこもりステイ」を体験できるホテルがあるという噂を聞きつけた。

今回はそんな噂のホテルに実際に宿泊してきたので、その模様をお届けする。なかなか遠出はできないけれど、たまには息抜きしてリフレッシュしたい! そんなあなたにピッタリのホテルとなっているので、ぜひお楽しみに!

駅から徒歩1分、リッチモンドホテルズ初の体験型ホテル

2022年12月にリニューアルオープンした「リッチモンドホテルプレミア東京スコーレ」は、全国に43店舗展開するリッチモンドホテルズの中で、初となる体験型のホテル。

ホテルのすぐそばには、東京スカイツリーがそびえ立つ、押上駅から徒歩1分という好立地。真下から見る東京スカイツリーの迫力はまさに圧巻だ。

心ゆくまでカルチャーを楽しめるコンセプトフロア

ホテルの目玉は、何と言っても13階のコンセプトフロア。エレベーターを降りるとすぐに広がる多彩なジャンルの本棚に、一気にアーティスティックな世界へと誘われる。

コンセプトフロアには、本や映画、ゲームなど、時間を忘れてしまうほどに趣味に没頭できる客室が目白押し。ワクワクしながら廊下を抜けると、今回のお部屋へ到着!

入り口には「GAME」と書かれたプレートが。今回は、ゲームに没頭できる環境が整った「トライアルゲーミングルーム」に宿泊する!

筆者の趣味であるゲームをこれから思う存分体験できると思うと、胸の高まりが止まらない。

気分はゲーム配信者? 高品質なデバイスがお出迎え!

部屋に入ると、まず目に飛び込むのがスーパーウルトラワイドモニター。一般的な16:9の画面よりも横に広い領域を映し出せるため、ゲームの世界への没入感は段違いだ。

また高速リフレッシュレートに対応しているので、レーシングゲームなどの動きの速いゲームプレイにもうってつけとなっている。

モニターのみならず、キーボードやマウス、ヘッドセットなどもゲーマーにとっての必需品は軒並み高品質なものが用意されており、まるでゲーム配信者の部屋にいるかのような感覚を味わえる。

Bauhutteの昇降式ゲーミングデスクは、電動式の上下昇降で、身長やプレイスタイル、使用するデバイスに合わせて、50cm〜101cmまで好みの高さに調整可能。

好みの高さを3種類登録できるメモリー機能や座り過ぎ防止のためにタイマーを設定できるアラーム機能など、機能性の高さとプレイヤーそれぞれに合った居心地の良さで、操作性UPすること間違いなしだ。

大画面のスーパーウルトラワイドモニターでゲームの世界へ!

早速、スーパーウルトラワイドモニターにも対応している「原神」をプレイしてみた。高解像度の映像の美しさは、まるでゲームの世界に入り込んだかのような没入感だ。

オンラインマルチプレイヤーゲームも快適に楽しめる高速インターネット回線が用意されており、遅延のないスムーズなプレイが可能。

そしてゲーミングチェアはなんとメルセデスベンツ製! 張り地にはドイツ製ハイブリッドPUレザーを使用されており、マットでさらっとした手触りが特徴だ。

適度な反発力で体が沈み込むこともなく、長時間のゲームプレイでも全く疲れない安定した座り心地に正直驚いた。

多様な用途で楽しめる、快適な空間「シェアラウンジ」

ゲームに疲れた時は、ホテル内にあるシェアラウンジで気分転換を。スナック・ナッツ類などの軽食やフリードリンク、アルコールも完備されている。

筆者のお気に入りは、スパイスの効いたカレー風味のナッツ「美味カレー」。ナッツの自然な甘みと塩気が絶妙なバランスで、一度食べ始めると止まらない美味しさだった。

電源やWi-Fiはもちろん、広々としたデスクやリモート会議に対応可能なスペースも完備! モニターや各種ケーブル類の貸出サービスもあり、リモートワークに理想的な環境だ。

また本や漫画、ボードゲームなど、自分の用途に合わせてさまざまなアクティビティを楽しめる、多機能な空間となっている。

シェアラウンジ付きの宿泊プランでは、チェックイン日の正午〜翌日正午までの間、営業時間内はいつでも自由に利用できる。宿泊者以外も利用可能。

【SHARE LOUNGE 押上】

住所:〒131-0045東京都墨田区押上1-10-3 リッチモンドホテルプレミア東京スコーレ5階

営業時間:9:00〜22:00

基本料金(税込):60分1,100円 アルコール1,540円

まとめ

いかがだっただろうか。リッチモンドホテルプレミア東京スコーレのゲーミングルームは、快適に思う存分ゲームを楽しむことができる、ゲーマーにとって理想的な空間となっていた。

ちなみに、冷蔵庫には筆者が愛飲しているレッドブルが4本も入っており、つい時間を忘れて朝6時まで遊び尽くしてしまった。

気づいたら朝日が昇っている、なんてこともこの部屋の宿泊者は少なくないはず……。そんな夢中になれるほどの空間だった、ということに後になって気づく。

ゲーマーにとっては見逃せない理想郷へ、ぜひ足を運んでみてはいかがだろうか!

リッチモンドホテルプレミア東京スコーレ「トライアルゲーミングルーム」概要

宿泊料金:22,000円〜/1名1室 朝食+SHARE LOUNGE付 ※時期によって異なります。

設備品:

【PC】REPUBLIC OF GAMES(ASUS)/GEFORCE RTX G15DK-R7R3060W11E

【モニター】REPUBLIC OF GAMES(ASUS)/ROG STRIX XG49VQ

【ヘッドセット】REPUBLIC OF GAMES(ASUS)/ROG DELTA S

【マウス】REPUBLIC OF GAMES(ASUS)/ROG GLADIUS

【キーボード】REPUBLIC OF GAMES(ASUS)/ ROG STRIX FLARE

【デスク】Bauhutte/ BHD-1400FA

【チェア】noblechairs/EPIC - Mercedes-AMG Petronas Formula One Team - 2021 Edition

住所:〒131-0045 東京都墨田区押上1丁目10-3

電話:03-5819-0731

HP:https://richmondhotel.jp/tokyo-oshiage/