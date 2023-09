先月25日、米カリフォルニア州に住む女性の愛犬が行方不明になった。女性は懸命に愛犬を捜すも手掛かりがなく絶望していたが、地元の動物保護団体がFacebookで里親募集を行っており、そこに愛犬の姿が写っていたのだ。同団体によると、この犬はヘヴィメタル・バンドのライブ会場にいたところを保護されたそうで、まさかの場所で見つかった愛犬に飼い主の女性は大笑いしたという。英ニュースメディア『The Mirror』などが伝えた。

米カリフォルニア州イングルウッド在住のエリザベス・ウルタードさん(Arizbeth Hurtado、23)は先月25日、庭にいたはずのハスキー犬“ストーム(Storm)”がいなくなったことに気付いた。エリザベスさんの自宅の目の前には「SoFiスタジアム」があり、自宅の広い庭を駐車場として貸し出していた。しかし庭を繋ぐフェンスが開いていたと言い、ストームはそこから外へ出てしまったようだ。

すぐに自宅周辺を運転して捜したが、3時間ほどかけてもストームは見つからなかった。エリザベスさんは、両親と一緒に翌日もストームを捜したが、それでも見つからず希望を失っていた。

「もうストームには会えないかもしれない」と失意のどん底にいたエリザベスさんに、叔母が「ネットで迷子犬の投稿をしよう」とアドバイスした。そして投稿するためにFacebookを確認していた時、見慣れた犬の里親募集を行う投稿を見つけた。その姿こそ、捜し続けていたストームだった。

しかし驚いたのは、ストームが保護された場所だった。ストームは目の前にあったSoFiスタジアムへ向かい、そこで行われていたヘヴィメタル・バンド「メタリカ(Metallica)」のライブを堪能していたのだ。

そのFacebook投稿は、ストームを保護していた地元の動物保護団体「The Animal Hope & Wellness Foundation」が行ったもので、「里親を募集しています。この犬は昨夜、メタリカのライブが行われていたSoFiスタジアムで捨てられていました。この犬は何時間も座席に座っていました」と綴られており、添付された画像には、会場の座席におとなしく座り、メタリカのパフォーマンスに集中するストームの姿が写っていた。

エリザベスさんは「写っていた犬は、ストームにソックリのハスキー犬でした。毛並みを見れば、すぐにストームだと分かりましたよ。『どうやって会場の中にまで入ることができたの?』とみんなで大笑いしました。ストームはまるでチケットを持っているかのように座席に座り、ライブを楽しんでいるように見えましたね」と明かしている。

エリザベスさんはすぐ同団体に連絡し、里親募集を止めてもらった。しかし里親募集を行う前にストームは去勢手術をされており、エリザベスさんはその費用として200ドル(約2万9240円)を支払い、ストームを引き取ることになった。

エリザベスさんは「生後3か月の頃から飼っていたので、ストームが見つからなかった時は本当に落ち込みました。ストームは走り回ったりジャンプしたり、遊んだりとものすごく元気な子で、元気過ぎるので誰も連れ去ったりしないはずだと思っていましたね」と当時を振り返った。

エリザベスさんによると、ストームがメタリカの音楽に興味を示したことはなかったが、普段から両親が大音量で音楽を流しており、大きな音で音楽を聴くのが大好きだったという。庭から抜け出し、大きな音のする方へ向かった結果、ストームはライブ会場の中に辿り着いたようだ。

ライブを満喫したストームだったが、寂しさを感じていたようで、迎えにきたエリザベスさんを見て吠えていたという。手続きの関係ですぐに自宅に連れて帰ることはできなかったが、行方不明になってから3日後、ストームはようやく自宅に戻ることができた。

ストームの里親募集をしていた団体が、飼い主が見つかったことをFacebookで報告すると、「メタリカを見たくて仕方がなかったのかな?」「良い音楽センスをしているね」「このワンちゃんにメタリカのTシャツを買ってあげないと!」といった声が多数届いた。

ちなみに昨年7月には、自宅から脱走した犬がドッグショーで入賞し、数時間後に再会した飼い主を驚かせていた。

画像は『The Animal Hope & Wellness Foundation 2023年8月26日付Facebook「We are looking for a possible foster.」』『Arizbeth Hurtado 2023年8月28日付Facebook「The Animal Hope & Wellness Foundation SoFi Stadium」』『SoFi Stadium 2023年8月26日付Instagram「Rode the Lightning at #M72LA Night One」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)