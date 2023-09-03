¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡×20ÂåÁ°È¾¤ÎÃËÀ3³ä¡¢½÷À4³ä¶¯¤¬²óÅú
¸½ºß¤ÏAT¼Ö¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢MT¼Ö¤ËÆÈÆÃ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¾è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î22¡Á24ºÐ¤ÎÃË½÷500¿Í¡ÊÃËÀ163¿Í¡¿½÷À337¿Í¡Ë¤Ë¡Ö¼«Æ°¼Ö±¿Å¾ÌÈµö¤ä¥¯¥ë¥Þ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤ÏÌó3³ä¡¢½÷À¤Ç¤ÏÌó4³ä¤¬¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¿Í¤Î»Ñ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÉ½¡Û¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÁª¤ÖºÝ¤ËÂç»ö¤À¤È»×¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ä¡ÖÌÈµö¤ÎÍÌµ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2³ä¼å
Í¸Â²ñ¼ÒÂçÄ®¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¡Êº´²ì¸©µÏÅç·´ÂçÄ®Ä®¡Ë¤¬¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Æ°¼Ö±¿Å¾ÌÈµö¤ÎÊÝÍ¾õ¶·¡×¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ç73.62%¡¢½÷À¤Ï77.45%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¡Ö¸½ºß¡¢¤Þ¤¿¤Ï¾Íè¤Î¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¡Ø¼«Æ°¼Ö±¿Å¾ÌÈµö¡Ù¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬28.22%¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢½÷À¤Ï61.72%¤È¹â¤¤³ä¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¸½ºß¡¢¤Þ¤¿¤Ï¾Íè¤Î¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¡Ø¥¯¥ë¥Þ¡Ù¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎ¤Î63.4¡ó¤¬¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÊÃËÀ¡§46.01%¡¦½÷À¡§71.81%¡Ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÁª¤ÖºÝ¤ËÂç»ö¤À¤È»×¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÊ£¿ô²óÅú¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÀ³Ê¡×¡Ê79.4%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ë¡£°Ê²¼¡¢¡Ö¼ñÌ£¡¦»×¹Í¤Î°ìÃ×¡×¡Ê47.2%¡Ë¡¢¡Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê39.2%¡Ë¡¢¡Ö·ÐºÑÎÏ¡×¡Ê37.6%¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤¿¤Û¤«¡¢17.6%¤¬¡Ö¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤ÎÍÌµ¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤â¤·ÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ê¾ì¹ç¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÊ£¿ô²óÅú²Ä¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÇã¤¤½Ð¤·¡×¡Ê66%¡Ë¡¢¡ÖÎ¹¹Ô¡×¡Ê56.4%¡Ë¡¢¡ÖÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¡×¡Ê52.4%¡Ë¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥È¡×¡Ê50.4%¡Ë¤Ê¤É¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢¡Ö½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤ëºÝ¤Ë¾è¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¹âµé¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê17.6%¡Ë¡¢¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï·ù¤À¡×¡Ê14.6%¡Ë¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï69.2¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¿Í¤Î»Ñ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤Ï30.06%¡¢½÷À¤Ç¤Ï37.69%¤Î¿Í¤¬¡ÖÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾Êý¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î±¿Å¾¤Ç²¼µ¤Î¤¦¤Áµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤òÊ£¿ô²óÅú¤ÇÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·²á¤®¤ë¡×¡Ê30.2¡ó¡Ë¡¢¡ÖµÞÈ¯¿Ê¡¦µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤¬Â¿¤¤¡×¡Ê28.8¡ó¡Ë¡¢¡Ö±¿Å¾Ãæ¤ËË½¸À¤¬Â¿¤¤¡×¡Ê28.0¡ó¡Ë¡¢¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡×¡Ê24.6¡ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬¾å°Ì¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ú½ÐÅµ¡Û
¢¦ÂçÄ®¼«Æ°¼Ö³Ø¹»Ä´¤Ù