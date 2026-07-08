独立記念日の渋滞でWaymoが大量立ち往生、花火突入事故も発生GIGAZINE（ギガジン）

独立記念日の渋滞でWaymoが大量立ち往生、花火突入事故も発生

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 米Waymoのロボタクシーが独立記念日の渋滞でトラブルを起こした
  • 花火が燃える交差点に突入し乗客が恐怖を体験したとのことで話題に
  • 別の無人車両が花火を踏んで炎上する事故も同日に発生したという
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