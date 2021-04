イギリスでは、抗議デモを警察が規制する権限が拡大される法案の審議が始まり、南西部のブリストルでは暴力沙汰に発展しました。

デモ参加者に殴りかかった警官隊を制止したのは……なんと警察犬だったのです。

credit:Apex world News@twitter ,Chad loder@twitter

Police dog sees cop acting aggressively, bites the cop and frees the protester.pic.twitter.com/mC6bj93m7k