8月2日、サッカー日本代表の板倉滉（29）と連名で結婚を発表した川口春奈（31）。同時に第1子を妊娠していることも公表し、祝福ムードが広がっている。

「7月18日に『文春オンライン』が2人の熱愛をスクープし、各スポーツ紙も追随するかたちで2人が結婚間近であることを報じました。ですが、それまでに2人の交際が噂になったことは一度もなく、SNSで“匂わせ”が取り沙汰されたこともありませんでした」（週刊誌記者）

超売れっ子の川口だが、プライベートでは’19年11月に格闘家・矢地祐介（36）との交際が報じられたことも。翌月には川口が矢地の試合に駆けつけるなど、’24年春頃に破局が報じられるまで、周囲に隠すことなくオープンな交際を続けていた。

それだけに、板倉とは“極秘交際”を貫いたといえるだろう。

「2人の交際期間は約1年だそうです。板倉さんは昨年8月にオランダ1部のアヤックスに完全移籍しており、川口さんは仕事の合間を縫って現地まで会いに行くなど、密かに愛を育んできたといいます。

いっぽう、川口さんのCM出演数は現時点で17社にのぼり、今年10月には主演映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』の公開も控えています。スケジュールが多忙であることに加え、遠距離恋愛だったこともあり、板倉さんとの交際は周囲に悟られにくかったようです。

結婚発表の直前に“文春砲”があったものの、交際をほぼ隠し切ったかたちでのゴールインとなりました」（前出・週刊誌記者）

とはいえ、熱愛報道や結婚発表をきっかけに、2人の“シンクロ”に気づいたファンもいたようだ。

サッカーW杯が閉幕した直後の7月22日、板倉はサッカー日本代表の堂安律（28）、長友佑都（39）、菅原由勢（26）と食事会をした記念写真をインスタグラムで公開。写真では板倉の左手首にオレンジのベルトの腕時計が見えていたが、実は川口が着けていた腕時計と“お揃い”だったようだ。

板倉が着けていた腕時計は、スイスの超高級時計メーカー「パテック・フィリップ」の「アクアノート クロノグラフ」だと見られている。同ブランドのECサイトでは、希望小売価格として1005万円の価格が付けられている。

いっぽう川口は昨年5月、自身のYouTubeチャンネルで大阪の人気ラーメン店を訪れる動画を投稿していた。その際に着けていた腕時計が、板倉の腕時計と色違いの商品ではないかとSNSで指摘されているのだ。川口の腕時計はカーキグリーンのベルトがアクセントになった品で、先述のECサイトで紹介されている希望小売価格は1447万円。

どちらもプレミアが付く超高級品だが、Xでは川口と板倉に《お揃いいいですね！！》《ほっこり》と好意的な声が上がっている。

前出の週刊誌記者は言う。

「SNSでは一部ユーザーの間で、“メガネや指輪もお揃いでは？”と指摘する声も上がっています。もっとも川口さんは以前から時計好きとして知られており、愛用の高級腕時計は複数本あるといいます。しかも熱愛報道が出るまでは、2人の交際はおろか、面識があるかどうかさえも話題になっていませんでした。

そのため、2人が持つアイテムがお揃いだと気づく人もいなかったようです。ただ、川口さんも板倉さんもファッション好きなので、交際前から偶然同じアイテムを持っていたということも考えられます。どちらにせよ、互いに趣味が合うということなのでしょう」

結婚発表のコメントでは、《共に支え合い、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います》とつづっていた川口と板倉。夫婦二人三脚の人生が、これから始まろうとしている。