NHK連続テレビ小説「風、薫る」で俳優の中村倫也（39）が注目を集めている。

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見上愛（25）と上坂樹里（21）のダブルヒロインが、明治時代に日本初の「トレインドナース（正規訓練を受けた看護師）」になっていく成長物語。その第92回（8月4日放送）、東京からやってきた謎の男「柳生藤次」として中村が初登場すると、視聴者の関心を集め、平均世帯視聴率13.6％（関東地区=ビデオリサーチ調べ）を記録。SNSには《藁の中から登場する中村倫也おもしろい》《トリッキーな登場》《ただならぬ色気》といったコメントが相次いでいる。

「中村さんは、日本テレビの水卜麻美アナウンサーと2023年3月の電撃結婚して以来、夫婦仲の良さで知られ、2026年6月に映画『君のクイズ』の舞台挨拶では、おのろけ発言が大きく報じられました。トークで『最近この選択ミスったな』というテーマになったところ、夫婦仲について『ずっと仲良くしてます』『基本、僕がずっとふざけてます。にこやかな家ですね。ありがたいことに』などと笑顔で明かし、夫婦円満ぶりを知らしめました。今回の朝ドラでの話題も、水卜さんとの近況が話題になっていますね」

とは、スポーツ紙芸能デスク。

「『バナナマン』日村勇紀さんの食事会で、『誰かいい人いない？』と聞かれた中村さんが『水卜さんみたいな人がいい』と答えたことから、結婚につながったご両人。それ以前から中村さんは『すっぴんがけっこうかわいい』『いっぱい食べてるのを見たい』と公の場で発言していましたが、結婚してからも、水卜アナがMCの『ZIP！』に飛び入り登場して視聴者を驚かせた。水卜アナの好きなところを聞かれ『この絶妙に短い腕が……』となどと言って、『何だよそれ』と返した水卜アナとのやりとりが、夫婦漫才みたいだと話題になったのです。今回の朝ドラ出演の話題も、水卜アナがどう言っているのか、注目されているのでしょう」

■夫婦漫才で知られるオシドリ夫婦

結婚発表もそれぞれのSNSで行われ、中村は《生活に彩りと安心をもたらしてくれる、春風のような方です》とし、水卜アナは《未熟な二人ではありますが、皆さまに笑顔になっていただける仕事ができますよう、支え合いながら…》と報告した。事前報道がほぼなく、電撃結婚として大きな話題になった。

「このご夫婦は、結婚後のほほ笑ましいエピソードも求められているようですね」と、某芸能プロデューサーはこう言う。

「2024年まで放送されていたトーク番組『午前0時の森』（日テレ系）に中村さんが登場した2023年の3月28日放送回では、中村さんからのサプライズ手紙が読み上げられ『理想の上司は家では主にアザラシのように床で寝ております』と家庭内での水卜アナの姿を明かしていました。それが視聴者から『面白すぎる』と好評だったのを覚えています。家庭では中村さんが料理を担当し『胃袋を掴んだ形』と言えば、水卜アナは『お皿から食べ物がなくなると寂しそうな顔をする』と言ったりしていた。インドア派の中村さんが水卜さんの影響で旅行するようになり、旅行先でその土地の歴史の話をしながら楽しんでいるというエピソードなども好評で、お茶の間に親しまれているのが伝わってきた。そうしたことから、朝ドラ視聴率に貢献した中村さんについて、水卜アナの家庭内でのコメントにも注目が集まっているのではないでしょうか。水卜アナが何かコメントすれば、また中村さんへの注目度も上がると思いますよ」

ふたりは令和の理想のオシドリ夫婦なのかも知れない。

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