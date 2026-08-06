陸上Ｕ―２０世界選手権第１日（５日、米・オレゴン）陸上のＵ―２０世界選手権が開幕し、女子８００メートル予選で、日本記録（１分５９秒５２）を持つ久保凛（積水化学）が、２分３秒２７の２組２着で日本時間８日に行われる準決勝進出を果たした。組の中で持ちタイムが最高の久保は、１周目から先頭に立ってレースを引っ張ると、２周目でケニアの選手に先頭に立たれたが、２位のポジションを維持し危なげなく予選突破を