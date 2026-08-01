◇ナ・リーグカブス5―1ドジャース（2026年8月4日シカゴ）カブス・鈴木がメジャー移籍1年目から5年連続で100安打に到達した。7回にリードを2点に広げた後、なお2死二塁の好機だった。救援右腕フィリップスの内角速球に詰まりながらも中前へ運び、4試合連続安打で勝利をぐっと引き寄せる追加点をもたらした。相手先発は新加入のサイ・ヤング賞左腕スクバルだった。3回と6回に四球を選び、自己最長タイの22試合連続出塁