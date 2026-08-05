執行猶予中の宮崎麗果氏、近影公開に「激痩せです」「なんか可哀想」の声。「食べられていますか？？」
起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは8月5日、自身のInstagramを更新。近影を公開したところ、さまざまな声が寄せられています。
【動画】執行猶予中・宮崎麗果氏の近影
ファンからは「久しぶり投稿、嬉しいです」「元気そうで何より」「応援してます」や「激痩せです」「食べられていますか？？」「なんか可哀想」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画】執行猶予中・宮崎麗果氏の近影
「元気そうで何より」宮崎さんは「Practice」とつづり、1本の動画を投稿。ジムでトレーニングをする様子を公開しました。ウエイトトレーニングをはじめ、ヨガストレッチやボクシングにも取り組んでいます。以前より体つきがかなりシャープになった印象です。
脱税で有罪判決「重く受け止めております」宮崎さんは、脱税による法人税法違反などの罪に問われ、7月15日に判決が下されました。そして、30日に判決が確定。18日の投稿では「この度は、一連の事態により、多くの皆様に多大なご心配とご不安をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」「判決を重く受け止めております」と謝罪していました。
(文:堀井 ユウ)