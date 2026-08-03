カリブ海の島国・キューバで、2日夜、全土に及ぶ大規模な停電が発生しました。国全体が暗闇に覆われています。日本時間3日午前11時半過ぎ、キューバ国内の主要な火力発電所がシステム障害のため突如運転を停止し、首都ハバナを含む全土で大規模停電が発生しました。キューバはここ数カ月、度重なる停電に見舞われていて、キューバ政府はアメリカによる「燃料封鎖」を伴う厳しい経済制裁が最大の原因であると強く非難しています。ヒ