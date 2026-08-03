カリブ海の島国・キューバで、2日夜、全土に及ぶ大規模な停電が発生しました。国全体が暗闇に覆われています。日本時間3日午前11時半過ぎ、キューバ国内の主要な火力発電所システム障害のため突如運転を停止し、首都ハバナを含む全土で大規模停電が発生しました。キューバはここ数カ月、度重なる停電に見舞われていて、キューバ政府はアメリカによる「燃料封鎖」を伴う厳しい経済制裁が最大の原因であると強く非難しています。ヒ